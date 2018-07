Maakuntien määrä pysyy maakuntauudistuksessa – Koolla ei ole väliä, maakunnan toimintatapa ratkaisee, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä



Päivi Nerg on täysin sitoutunut kahdeksantoista maakunnan maakuntamalliin, vakuuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Jukka Lehojärvi

Minna Mustonen

– Alivaltiosihteeri Päivi Nerg on täysin sitoutunut kahdeksantoista maakunnan maakuntamalliin. Mikäli spekuloidaan muilla maakuntamalleilla, se on tässä tilanteessa täysin turhaa. Luulen, että maaseudun tulevaisuuden haastattelussa on vedetty liikaa mutkia suoriksi, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Maaseudun tulevaisuus- lehden haastattelussa kerrottiin, että Sote-uudistuksen valmistelua johtava alivaltiosihteeri Päivi Nerg aprikoisi pienempien maakuntien olevan kykenemättömiä hoitamaan velvoitteita ilman yhteistyötä, joten maakuntien määrä tulisi jatkossa vähenemään kriisimenettelyn tai vapaaehtoisen yhdistymisen myötä.

Hauskaa otsikointia asiasta, jota ei siis #maakuntauudistus #sote mallissa tunneta. On mahdollistava, mutta jos ei onnistuta, selkeä malli kehittämiselle ja fuusioillekkin. Josko tämäkin asia nyt tunnistettaisiin? @suomenmaa https://t.co/49i4Wwz8fI 25. heinäkuuta 2018

Rahoitusmalli ja kokonaisuus on nyt hyvä tunnistavaa. Aidosti näen myös sen että pienet #maakuntauudistus tekemällä hyvää aitoa yhteistyötä pärjäävät. Niin jo nyt #sote kuntayhtymä maakunnat ovat osoittaneet — Päivi Nerg (@PaiviNerg) 25. heinäkuuta 2018

Lintilä on maakuntien tulevasta yhteistyöstä osittain samaa mieltä.

– Ilman muuta maakunnallista yhteistyötä tullaan jatkossakin tarvitsemaan, mutta kaiken tulee perustua täydelliseen vapaaehtoisuuteen. En näe mitään syytä siihen, että mikäli maakuntauudistus saadaan toteutettua 18 maakunnan mallin mukaisesti, se tultaisiin heti purkamaan. En todellakaan usko sellaiseen, toteaa ministeri.

Keski-Pohjanmaa on yksi pienimmistä maakunnista, tuleeko täällä puntin tutista olemassaolon puolesta?

– Ei missään nimessä tarvitse pelätä. Olemassaolomme tärkeyden olemme jo todistaneet erinomaisella toimivalla Soite- ratkaisulla. Toki maakunnan tulee jatkossa itse hoitaa alueen elinvoimatekijät siihen kuntoon, että myös jatkossa asukkaita ja vetovoimaa alueelle riittää.

Maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen valta ja vastuu siirtyvät maakuntiin, muistuttaa Lintilä.

Tuleeko maakuntauudistus ja millä aikataululla?

– Ehdottomasti tulee. Kaikki on nyt kiinni sosiaali- ja terveysvaliokunnan aikatauluista ja päätöksistä kiinni. "Isossa salissa" päätös lyödään heti läpi, uskoo elinkeinoministeri.