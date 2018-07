Eläinlääkäri aina langan päässä Keski-Pohjanmaalla - viesteihin vastataan saman työpäivän aikana



Kotieläin kannattaa viedä eläinlääkärille välittömästi, jos epäilee eläimen terveydessä ongelmia. Arkisto/Juha Sallinen

Martina Store

Mistä saisi kiinni eläinlääkärin tähän aikaan? Miksiköhän päivystävä eläinlääkäri ei vastaa?

Nämä kysymykset toistuvat tasaisin väliajoin Facebookissa ylläpidettävässä Puskaradio Kokkolassa. Hygieenikkoeläinlääkäri Annukka Nikula selventää, että koko maakunnan alueella on kyllä aina eläinlääkäri tavoitettavissa. Mikäli lääkäri ei pysty vastaamaan puhelimeen saman tien, tulee asiakkaan jättää vastaajaan viesti. Nikula lupaa, että kaikkiin vastaajaan jätettyihin viesteihin palataan saman työpäivän aikana.

-Kunnaneläinlääkäreillä ei ole avustajia, joten he toimivat työssään itsenäisesti. Jos eläinlääkäri on kiinni toisessa työtehtävässä, vaikkapa leikkauksessa tai synnytyksessä, ei hän tietenkään saman tien pysty vastaamaan puhelimeen. Käytäntönä on, että työtehtävän päätyttyä puretaan vastaajaan tulleet viestit, tehdään kiireellisyysarviointi, ja soitetaan asiakkaille takaisin. Eli mikäli haluaa eläinlääkärin ottavan yhteyttä, on viesti jätettävä, Nikula selventää.

Aivan viime tingassa ei eläinlääkärille kannata siis lähteä soittelemaan, sillä odottamaan saattaa joutua useamman tunnin ajan. Nikula ohjeistaakin, että eläinlääkäriin kannattaa ottaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun eläimen tila ei vielä ole akuutti.

-Varsinkin tällaisilla helteillä kannattaa seurata eläinten vointia tarkkaan. Ripuli, ruokahaluttomuus ja juomattomuus johtavat tällaisessa kuumuudessa nopeasti kohtalokkaisiin tilanteisiin. Odottavan aika on pitkä, joten yhteyttä kannattaa ottaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Eläinlääkärille soitetaan monenlaisten tilanteiden seurauksena. Nikula kertoo, että yleisimmät yhteydenotot liittyvät haavoihin, velttouteen, ruokahaluttomuuteen tai yleiseen huonovointisuuteen. Hän toteaa, että varsinkin haavat tulisi hoitaa saman päivän aikana. Jokaisessa tapauksessa eläinlääkäri tekee kiireellisyysarvioinnin puhelun perusteella.

-Meidän toiminta-alueet ovat laajat, joten välillä joudumme ihan käytännön syistä hoitamaan vaikkapa lehmäkeikat peräkkäin, jos satumme olemaan lähistöllä. Välillä joudumme kuitenkin ajelemaan edes takaisin, jotta kaikki eläimet saisivat tilanteen vaatimaa hoitoa. Meille ovat kaikki eläimet yhtä tärkeitä, oli sitten kyseessä lehmä tai koira, Nikula toteaa.

Eläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät Kokkolan kaupungin verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös virka-ajan ulkopuolella toimivan eläinlääkäripäivystyksen puhelinnumerot. Päivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa vaativille sairaus- tai onnettomuustapauksille.