Öja-Marketille etsitään jatkajaa Kokkolassa - raskas työtaakka uuvutti Dahlskogin



Öjalaiset ovat tulleet Dahlskogille tutuiksi vuosien varrella. Kaupan ohi ajavista autoista nouseekin tiuhaan käsiä häntä tervehtimään. Martina Store

Martina Store

Monen vuoden kiire ja raskas työtaakka ovat tehneet tehtävänsä. Öja-Marketin toiminnalle haetaan jatkajaa.

Isänsä jalanjäljissä 25 vuotta sitten kauppiaaksi ryhtynyt Peter Dahlskog kertoo, että hän aikoo sulkea Öja-Marketin ovet tulevana syksynä. Tavoitteena on löytää toiminnalle uusi jatkaja. Hän kertoo, että monen vuoden kiire ja raskas työtaakka ovat tehneet tehtävänsä, ja nyt on aika antaa kaupan avaimet seuraavalle.

– Olen tehnyt vuosikaudet pitkiä päiviä vähäisillä lomilla, joten on tämä aika raskasta ollut. Nämä kaikki ovat tietenkin olleet järjestelykysymyksiä, mutta kyllähän se niin on, että kauppa tuottaa enemmän, jos olet enemmän töissä. Minulla on ollut myös yksi vakituinen työntekijä sekä pari kausiapulaista, hän kertoo.

Dahlskog kertoo, että kaupan ovi käy tiuhaan varsinkin kesäaikaan. Mökeillään lomia viettävät öjalaiset ja muualta tulleet nauttivat sekä kaupan että sen yhteydessä sijaitsevan pienen kahvilan tarjoamista antimista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Jäätelöt, limsat ja makkarat tekevät kauppansa, mutta varsinkin pihvit ovat olleet kaupan bravuuri. Kauppaan useamman kerran viikossa asteleva Marita Nieminen kertoo, että kyläkaupalle on tarvetta.

– Täällä on ihana tunnelma, tällainen kyläkauppa pitää ehdottomasti olla mökin lähellä. Käymme täällä kaupassa ainakin kolmesti viikossa. Meitä houkuttelevat hyvä palvelu ja maukkaat pihvit, Nieminen hymyilee.

Dahlskog kertoo asiakkaiden tulleen vuosien varrella hänelle tutuiksi, ja uskoo heidän ymmärtävän hänen päätöksensä. Parin-kolmen vuoden harkinnan jälkeen on aika antaa kauppiaan tehtävä seuraavalle. Seuraajakseen hän toivoo henkilöä, joka ei pelkää työntekoa ja pystyy pitämään monta palloa ilmassa samanaikaisesti.

– Tässä on monenlaista työtehtävää, sillä kahvilan ja kaupan lisäksi minulla on myös ollut polttoöljymyyntiä. Vaikka tämä on raskasta hommaa, niin on tämä myös monipuolista ja mukavaa, hän toteaa lopuksi.