Lukijan lyhyet



Panelisteja eli virkamiehiä ja päättäjiä moitittiin tällä palstalla turhaan kännykän räpläämisestä Ykspihlajan Kulttuuriviikon keskustelutilaisuudessa. Kerroimme, että tilaisuus kestää tunnin, mutta se venähti lähes kahteen tuntiin. Vieraat peruivat puhelimitse menojaan ja järjestelivät kyytejään, koska eivät kehdanneet lähteä tilaisuudesta kesken.

Pahoittelut, vika oli järjestäjän - tarkemmin sanottuna allekirjoittajan.

Outi Airola

Olipa järkyttävä yllätys avatessani sähkölaskua, siirtomaksu 79 euroa ja 48 euroa kulutus. Edellinen hallitus myi sähköverkot ja tämä hallitus ajaa toimillaan köyhät eläkeläiset pärevalon ääreen. Joo sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen mut se lottovoitto vaaditaan tänä päivänä vaatii et täällä voi elää!

Hannu Suvanto

KOKKOLA

Kuva kertoo enemmän kuin koko sivun sanat (KP 22.7.2018).

Jälleen venelasti nuoria, reippaita miehiä! Valmiina mittailemaan eurooppalaisten kaupunkien katuja.

Mauri J Lokkila

KOKKOLA

Tapahtui 24.päivä heinäkuuta 2018. Menimme uimaan Kokkolan Marinkaisten Hietaperässä olevalle uimapaikalle. Sieltä lähti juuri kolme nuorehkoa aikuisiin lukeutuvaa henkilöä pyörillä. Menin rantaan ja totesin että rannalla sauhusi ja alkoi liekit tulla ruohotupuista. Onneksi minulla oli muovipussi otin pussin täyteen merivettä ja sammutin palon.

Palopaikka oli vesirajasta 1,5 metriä ja metsästä 3 metriä. Siinä missä paloi oli kolme sätkän tumppia. Ottakaa opiksi sammuttakaa tumpit. Nyt on tosi kuivaa!

Sulo Herlevi

Keskipohjanmaa (KP 20.7.) kirjoitti että koiratkin pääsevät taivaaseen. Mielestäni se on aivan hulluutta ja lopun ajan villitystä ja eksytystä. Ei pitäisi kenenkään uskoa tällaista hömpötystä asia on aivan hulluutta.

Pelkään itsekin että kuinka hulluksi tämä “maailma” menee. Koirat eivät pääse taivaaseen koska ne eivät pysty uskomaan Jeesuksen, joka on ainut tie taivaaseen. Lehdissä on julkaistu että ihmisillä on kolmas sukupuoli. joka on myös täyttä humpuukia ja eksytystä. Ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi muita muotoja ei ole eikä tule.

Uolevi Porkola

Aiempina vuosina aina ollut polttopuita Ohtakarin kodalla, nyt kuulemma siirtynyt kaupungille eikä puita ole. Näin ne palvelut paranee!

Nimim. Vattaja