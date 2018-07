Kuluttajaliitto löysi epäkohdan taksilaista, Trafi joutuu tarkentamaan ohjeita – Hintatiedot kerrottava puhelimessa heti



Kuluttajaliitto vaatii, että taksinvälittäjän on kerrottava asiakkaalle puhelimessa taksimatkan kiinteä hinta tai hinnan määräytymisen perusteet – ja tieto on kerrottava kaikille automaattisesti. Trafi myöntää, että kaikki ei ole mennyt taksilain muutoksessa niin kuin lainsäätäjä on ajatellut.