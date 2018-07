Maakunta- ja sote-uudistus etenee Pohjois-Pohjanmaalla – Sote-palveluja kohdennetaan tarpeiden mukaan



Maija Pylväs

YLIVIESKA

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua on tehty yhteistyöllä laajan ammattilais- ja päättäjäjoukon sekä sidosryhmien kesken. Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelua tehdään alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden simuloinnin kautta ja tätä varten Pohjois-Pohjanmaa on jaettu neljään osaan: Rannikko, Jokilaaksot, Oulu ja ympäristö sekä Koillismaa. Simuloinnissa katsotaan eri näkökulmista alueiden toimintaa, palveluiden tarvetta, palvelujärjestelmää ja nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Jokilaaksojen alueen tunnuspiirteitä ovat maaseutuympäristö, yhden palvelukeskuksen ympärille sijoittuvat pienet kunnat, väestön matalahko tulotaso sekä heterogeenisyys muun muassa väestöön, palvelutarpeisiin ja sote-kustannuksiin liittyen. Alueen väestö keskimäärin hieman vähenee tulevaisuudessa. Ikärakenne muuttuu ja 65 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus kasvaa. Jokilaaksojen alueella yli kolmannes väestöstä asuu taajama-alueen ulkopuolella. Alueen työttömyysaste on maakunnan keskitasoa matalampi. Soten palvelutarpeet ja sairastavuus ovat alueella pääosin korkeita.

PoPSTerin sairaala- ja vuodeosastotyöryhmä on käsitellyt maakunnan sairaalakapasiteettia ja muutostarpeita. Sen mukaan Jokilaaksojen alueelta voitaisiin supistaa nykyisestä arviolta 61 sairaansijaa. Tällä hetkellä sairaansijoja on 219. Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtaja Marjukka Mannisen mukaan vuodeosastokapasiteetin tarkastelulla tarkoitetaan sitä, että yleinen tavoite niin koko Suomen kuin Jokilaaksojenkin alueella on päästä enemmän kotihoitotyyppiseen hoitoon, joten vuodeosastopaikkoja voitaisiin pitkällä tähtäimellä vähentää.

–Ei ole tarkoitus, että ketään jätettäisiin heitteille, vaan järkevästi suunniteltu, toimintakykyä ja aktiivisuutta ylläpitävä kotihoito on kaikkien näkökulmasta parempi vaihtoehto. Erityisesti pyritään pois sellaisesta vuodeosastohoidosta, joka ei sisällä sairaanhoitomahdollisuutta, Manninen tiivistää.

Mannisen mukaan toimintojen simulointi on tehty ajatellen väestön kehittymistä, eli miten esimerkiksi ikärakenteet ja ihmisten kuntoisuus muuttuvat. Kaikilla alueilla ei ole samanlaiset tarpeet, joten palveluiden ei kannata olla samanlaiset. Esimerkiksi Jokilaaksojen alueella on keskimäärin enemmän dementiaa muuhun maakuntaan verrattuna.

–On katsottu, mitkä ovat alueiden tyypillisimmät sairaudet, jotta hoito pystytään kohdentamaan tehokkaammin.

Uudistuksen lait tulisivat voimaan marras-joulukuussa 2018, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin, vate, aloittaisi toimintansa. Maakuntavaalit suunnitellaan pidettäväksi toukokuussa 2019. Valtuusto voisi aloittaa elo-syyskuussa 2019. Maakuntien varsinainen toiminta alkaa 1. tammikuuta vuonna 2021. Uuden aikataulun tuoma lisävuosi käytetään jatkovalmisteluun.