Poliisi kaipaa havaintoja kolmikosta – Omaisuusrikoksen jäljet johtavat Kokkolan suunnalle



Minna Mustonen

Poliisi pyytää yleisön apua ja havaintoja kahdesta miehestä ja yhdestä naisesta, jotka liikkuvat ilmeisesti ruotsinkilpiin rekisteröidyllä Renault Captus-merkkisellä hopeanharmaalla henkilöautolla, jonka katto on musta.

Henkilöiden epäillään liittyvän tapahtumaan, jossa kansalaisen pankkikortin tunnusluku on saatu urkittua Laihian Halpa-Hallissa viime keskiviikkona. Tämän jälkeen pankkikortti on saatu anastettua hämäystä hyväksikäyttäen ja pankkikortilla on tehty ostoksia huomattavan summan edestä Vaasassa ja Kokkolassa.