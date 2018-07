Pohjanmaa on yksi maailman turvallisimmista paikoista asua, vakuuttaa poliisi – Huumerikollisuus ja väkivaltarikokset ovat kuitenkin kasvussa



Pohjanmaan poliisilaitoksen puolivuotistilastot osoittavat Pohjanmaan olevan edelleen yksi maailman turvallisimmista paikoista asua.

Puolivuotistilastoissa on näkyvissä selvää laskua tietyissä rikoslajeissa mutta myös nousua muissa.

– Vaikkakin muun muassa huume- ja väkivaltarikollisuudessa näkyy nousua tilastoja tarkasteltaessa, on katuturvallisuusindeksi alueellamme korkein koko Suomessa, kertoo apulaispoliisipäällikkö Bo-Erik Hanses.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella omaisuusrikokset ovat vähentyneet vajaalla kolmella prosentilla. Varsinkin ryöstöjen osalta kehitys on ollut erittäin positiivinen, ryöstöjä on ollut melkein puolet vähemmän kuin viime vuonna. Tilastoja synkistävät kuitenkin lisääntyneet varkaudet asunnoissa ja liikkeissä. Tilastoista on myös nähtävissä, että lämmin ja valoisa kesä on varkaiden sesonkiaikaa.

Väkivaltarikoksissa pitkään jatkunut positiivinen trendi on katkennut, ainakin tilapäisesti. Väkivaltarikoksia tapahtui alkuvuonna viitisentoista prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Varsinkin henkirikokset yrityksineen ja törkeät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet. Alueella, jossa tapahtuu suhteellisen vähän rikoksia, on muistettava että luvut voivat loppuvuodesta hyvin kääntyä laskuun, jolloin tämä on pelkkä tilastollinen poikkeama, muistuttaa apulaispoliisipäällikö.

Huumausainerikokset ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tuplaantuneet alueella. Alkuvuoden trendi ei näytä muutoksen merkkejä. Huumausainerikoksia kirjattiin 32 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoteen.

– Huumerikollisuus on tullut myös siksi enemmän päivän valoon, koska olemme panostaneet huumevalvontaan. Pohjanmaan poliisi valvoo ja keskittää tutkintaa sekä huumausaine kysyntään, että tarjontaan. Suurin osa huumausainerikoksista tulee esiin liikennevalvonnan yhteydessä, kertoo Hanses.

Liikennerikokset vähenivät alkuvuonna, mutta rattijuopumusten määrä kasvoi 16 prosentilla. Lähes kolmannes kiinnijääneistä rattijuopoista on käyttänyt muita aineita kuin alkoholia.