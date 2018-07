Oulaskankaan synnytykset turvataan lisähenkilöstöllä, koulutuksella ja laitehankinnoilla



Vauvojen tehohoitoyksikkö Vaavilan lisäksi Oulaskankaalle tulee aikuisten tehovalvontaa. Arkistokuva Anne Mattila

Liisa Ängeslevä

Oulaskankaan saama synnytystoiminnan kolmen vuoden poikkeuslupa koskee vain syntyneiden lasten määrää. Määrä saa jäädä alle vaaditun tuhannen synnytyksen. Laatuvaatimuksista ei tingitä.

Poikkeuslupaa hakenut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vakuutti sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmillaan toimintojen laadun parantamisesta.

Ministeriön ylijohtaja Markku Tervahaudan mukaan kriisipisteitä Oulaskankaan kannalta ovat tehostettu valvonta, osaaminen ja kirurgin hoitomahdollisuus eli keisarinleikkaukset.

– Sairaanhoitopiiri on luvannut kouluttaa henkilökuntaa edelleen. Ammattaitaitoa pidetään yllä niin, että Oulaskankaalta käydään yliopistosairaalassa töissä ja sieltä tullaan tarvittaessa Oulaskankaalle, Tervahauta listaa.

Ministeriön rooli asiassa oli poikkeusluvan myöntäminen synnytysten määrään perustuen ja Valvira seuraa myös jatkossa, että laatutaso on riittävä. Synnytysten piti päättyä tämän vuoden lopussa, mutta ministeriön poikkeusluvalla ne jatkuvat vuoden 2021 loppuun, kunhan laatuvaatimukset täytetään.

Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä Oulaskankaalle on tulossa aikuisten tehostetun valvonnan yksikkö ja sinne palkataan uutta henkilökuntaa. Kätilöiden koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen jatkuu OYS:n kanssa yhteistyössä.

Laitteistohankintojen hinta on noin 70 000 euroa tehohoitopaikkaa kohden. Tehohoitopaikkoja on neljä. Rakentamista toiminnot eivät vaadi, sillä tiloja on jo olemassa ja lasten tehostetun valvonnan yksikkö Vaavila toimii.

Uutista tarkennettu tehohoitopaikkojen määrällä tiistaina 24.7. klo 15.10.