Pääkirjoitus 25.7.: Merikaupungin ruskea haava – Suntiin on uponnut monet toteutumattomat korjaussuunnitelmat



Kokkolan kaupunginsalmi Sunti on surkea näky. Sunti janoaa lisää vettä ja rantarakenteiden kunnostusta. Clas-Olav Slotte

Ei liiku vesi, ei virtaa sininen nauha. Rauhallinen on ruskea vana.

Jos asiat hoituisivat pelkällä puhumalla ja lukemattomista suunnitelmista yksikin olisi lopulta toteutettu, niin Kokkolan kaupunginsalmi ei olisi surullinen, samea arpi merikaupungista muistuttavana merkkinä. Kaupunkilaiset ovat omaansa jo tottuneet, mutta tuskin kukaan meistäkään Suntia edustavana pitää. Kaupungissa kävijälle kosteikoksi kesällä hiipuva Sunti ei varmasti kuulu lomamatkan elämyksiin.

Vuolaana virtaavaksi, kirkkaan sinistä vettä kuljettavaksi uomaksi siitä ei ole eikä sellaista Suntista tule tekemälläkään. Sunti ei ole joki vaan maankohoamisesta kärsivä kaupunginsalmi. Kokkolaa halkova, vähävetinen uoma on nähnyt edustavampiakin aikoja. Mennyttä ei kuitenkaan saa takaisin. Ei palaa vesi virtaamaan entisajan tapaan tai tervakauppaa herätettyä uudelleen käyntiin.

Suntin komistamiseen tähtääviä aikomuksia on riittänyt yhden kaupungin näyteikkunan verran. Valitettavasti suurin osa laadituista suunnitelmistakin on lopulta törmännyt siihen lopulliseen realiteettiin eli rahasta on ollut puutetta. Vuosikymmenten aikana Suntin virkistämiseksi on tehty myös töitä, mutta esimerkiksi betoninen pohjapato on jäänyt tekemättä. Kaivinkoneen kauha hoitaa edelleen rankkasateella vedenpinnan säätelyä, ja estää tulvimista. Nyt kuivana kesänä Suntiin tarvittaisiin taas lisää vettä, mutta siihen ei keinoja ole. Uusi pato on suunnitelmissa, ja sitä odotellaan.

Mutta nyt on annettu lupaus. Kaupunginjohtaja Stina Mattila antoi Sunti-lupauksen viime viikolla Ykspihlajan kulttuuriviikon keskustelutilaisuudessa. Kaupunginjohtajan mukaan Suntin rahoitus on ensi vuoden talousraameissa ja 400-vuotisjuhliin pitäisi saada jotain tapahtumaan. Odotuksissa on päättyykö kaupungin puolesta annetun lupauksen myötä Suntin rappio.

Vähävetinen, ruskea, samea, epämääräinen ja viemäriksikin haukuttu Sunti ansaitsee jo vihdoinkin perusteellisen kasvojenkohotuksen. Pelkkä sutaisu ehostusta pintaan ei enää riitä.

Sunti voi olla paljon enemmän, kun pohja ruopataan, vesi varmistetaan ja ympäristöä uudistetaan. Kaikki meistä tietävät, mitä Sunti tällä hetkellä ei ainakaan ole. Ei mikään kaupungin läpi pujottautuva sininen helminauha. Paremminkin ruskea vuotava haava halkaisemassa kaupunkia kahtia.

Ehkä vuonna 2020 kaikki on toisin. Sunti on silloin arvokas osa keskustan maisemaa. Odotetaan ja katsotaan. Sunti ei ole katoamassa mihinkään ja lupaus odottaa täyttämistään.

Tapani Postila