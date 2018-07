Lukija vakuuttui naisnyrkkeilijöistä



Kun katsoi aamu tv:stä menestyneiden naisnyrkkeilijöiden Elinan ja Miran haastattelua, ei voinut muuta kuin tuntea ihailua. Nyrkkeily on yksi vaativimmista urheilumuodoista ja maailmanlaajuisesti niin harrastettua ettei siinä ole helppo menestyä! Joten onnea tytöt! Samalla kuitenkin pistää miettimään, miksi kaikki maamme urheilumenestys on naisten varassa. Harrastajamäärien vähyys näkyy siinä, ettei huippuja enää kasva. Ja nuorten miesten huono fyysinen kunto alkaa olla niin tosiasia, ettei se kohta enää ole edes uutinen. Huolestuttavaa!

Minun aikanani koulujen hiihto ja yleisurheilu kilpailut kuuluivat jokavuotiseen ohjelmaan. Ei kuulemma enää. Se vähäinen liikunta mitä vielä on perustuu ajatukseen että olisi kaikilla kivaa. Meille myös tehtiin menestyneistä urheilijoista oppitunneilla suuria kansallissankareita. Kaikki tunsivat Paavo Nurmen ja kumppanit, vaikka heidän suurimmat urotyöt olivat ajalta ennen meidän syntymää. No Gunnar Bärlund ja Elis Ask jätettiin tosin väliin. Sen verran pohjoismainen femiinidemokratia vaikutti jo silloin. Nykyisin eivät pojat saa olla poikia, eivätkä miehet miehiä. Ajatellaan, että kun kaikista tehdään pehmeitä it-osaajia, niin hyvä niin. Suomesta joka ennen oli kova urheilu ja sotilaskansa, on tullut pehmoisä yhteiskunta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Oma syynsä on lienee myös nykytaiteella ja kulttuurilla. Tämä koskee etenkin kotimaista elokuvaa. Kun esim. Amerikoissa on suosittu elokuva hahmo John Waynen tai Clint Eastwoodin esittämä yksinäinen kovakasvo, on se meillä Uuno Turhapuron tai Pekko aikamiespojan tapainen reppana! Lutuinen reppana joka etsii turvallista olkapäätä johon nojata, voi toki olla hellyttävä tyyppi. Mutta nuoren pojan miehenmalliksi siitä ei ole. Mutta eivät Tapio Rautavaaran kulkurihahmo, alikersantti Rokka ja torppari Akseli Koskela olleet mitään reppanoita. Reppanakulttuuri on viime vuosikymmenten tuote.

Positiivistakin on. Ympäri maata on perustettu uusia Thai- nyrkkeily seuroja. Ja alkeiskurssit vetävät hyvin mukaansa. Näin olen kuullut.

Kari Nivala

KANNUS