Lukijan mielipide: Kyllä Kaustisen kentän laidalla osataan reilu peli



Kentällä kirmaa joukko lapsia - nuoria, jotka ovat valinneet harrastuksekseen lajin, jossa tavoitteena on yhdessä joukkueen kanssa saada tuo pyöreä, ennen jopa nahkainen, kuula syöttelemällä ja potkaisemalla kentän toisessa päässä olevaan maaliin. Samalla kuitenkin yrittäen estää toisen joukkueen samaiset aikeet kohdistuen oman pään maaliin. Pelin rajat on merkitty valkoisilla kalkki- tai maaliviivoilla nurmen pintaan. Näiden rajojen ulkopuolella on joukkioittain ihmisiä. Valmentajia, huoltajia, siskoja, veljiä, vanhempia, isovanhempia, kavereita jne., jotka kannustamalla ja eläytymällä peliin mukaan luovat suuren osan pelin tunnelmaa.

Kevätkausi jalkapallossa on jälleen saatu suurilta osin päätökseen ja on aika pienen "kesätauon". Niin myös täällä Kaustisella. Halusin vielä palata kesäkuun alkupuolella pelatun junnupelin jälkipyykissä KP-V:n katsojien toiminnasta esitettyjen faktojen oikeellisuuteen.

Olen seurannut jalkapalloa lähietäisyydeltä koko elämäni ja nauttinut melkeinpä joka hetkestä lajin parissa. Muistan elävästi jo omilta junnuvuosilta äitini, joka potki ilmaa kentän laidalla samaan tahtiin, kun minä kentällä palloa. Täällä Kaustisella olen vaikuttanut jalkapallon parissa 7 vuotta. Olen myös huomannut, että kaustislaiseen jalkapalloon kuuluu oleellisena osana äänekkäästi kannustavat ja äärimmilleen eläytyvät fanit. Ilkeyksiä tai törkeyksiä en ole ikinä kuullut junnupeleissä huudeltavan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Siksi halusinkin kirjoittaa viitaten ke 13.6 lukijat harhaan johtaneeseen lukija-palstan kirjoitukseen, jossa väitettiin näin: " kävi pelin jälkeen ilmi, että koko ottelun ajan oli kohdistunut huutoja ja inhottavia toteamuksia pelaajiin, jotka tulivat vanhemmilta kentän reunalta. Kertaalleen tuomari puuttui myös tähän vanhempien toimintaan.". Kyseisen tekstin on kirjoittanut Kaustisella pelaamassa käyneen juniorijoukkueen valmentaja. Juteltuani valmentajan kanssa puhelimessa selvisi, että joku/jotkut hänen valmennettavistaan oli kokenut jonkun huudon kohdistetuksi itseensä. Tästä pyysin valmentajaa välittämään pahoittelut pelaajille, sekä selventämään, ettei huudot ollut kohdistettu heihin.

Kyllä kaustislaiset fanit ovat eläytyväisiä ja äänekkäitä, mutta eivät sentään idiootteja. Ainoat arvostelevat kommentit sai osakseen tuomarin tuomiot. Näistä kommenteista tuomari huomautti katsojia.

Kyllä hävittyjen pelien jälkeen se on valmentajan tehtävä kääntää katse siihen lavuaarin yläpuolelle, eikä arvostella vastustajan pelaamista ja katsojia eri medioissa.

Taru Paavola