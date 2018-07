Kokkolan Punakallion uimarannan uimakielto kumottiin – Sinilevälautta jatkoi matkaansa



Suurimmasta osasta levistä ei ole mitään haittaa. Minna Mustonen

Kokkolan Punakallion uimarannan uimakielto poistettiin tiistaina. Perjantaina alueella havaittiin sinilevää ja rannalle laitettiin uimakieltokyltti.Terveystarkastaja Nina Kontinaho kävi paikalla toteamassa tilanteen.

– Sinilevälle on ihan tyypillistä se, että se tulee ja menee. Tuulet ja veden virtaukset vaikuttavat sen, että levälautta jatkaa matkaansa ja hajoaa, kertoo terveystarkastaja.

Aurinko ja lämpöiset vedet aiheuttavat runsasta kasvustoa vesistöön. Kyseessä ei tietenkään aina ole sinilevä, vaan ihan muut leväkasvustot.

– Luonto ja vesi ovat sellaista, että hyvinkin nopeasti, suotuisissa olosuhteissa siinä alkaa kasvamaan levää. Yleensä levän haitta on vain kosmeettinen, eikä millään lailla vaarallinen, muistuttaa Kontinaho.

Uimavesien vesinäytteet otetaan seuraavan kerran elokuussa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella on yhteensä 33 pientä yleistä uimarantaa. Yleisiä uimarantoja on viisi, ja ne kaikki sijaitsevat Kokkolan alueella. Yleisistä ja pienistä yleisistä uimarannoista on laadittu vuosittain ennen uimakauden alkua päivitettävä uimarantaluettelo, josta yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksia ja huomautuksia.

Toistaiseksi keskipohjalaisuimavedet ovat uimakelpoisia, paitsi Kokkolan Villa Elbassa. Siellä on ollut havaittavissa sinilevää ja uimakielto.

– Pika puoliin käyn Elbassa uudelleen todentamassa tilanteen, katsotaan uimarajoituksia sitten uudelleen hän lupaa.