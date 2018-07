Lukijan mielipide: Maa pidettävä laajasti asuttuna



Minulle koko Isänmaan puolustaminen on itsestäänselvyys. Yhtä selvää on myös se, että koko maa on pidettävä asuttuna.

Maan puolustaminen ja maan asuttuna pitäminen kulkevat käsi kädessä. Ne tukevat toisiaan. Jos punavihreässä kaupunkikuplassa asuvien toive maaseudun tyhjäämisestä toteutuu, vaikeutuu myös maan puolustaminen. Tyhjiöt ovat varallisia.

Maaseutu on Isänmaalle elintärkeä myös huoltovarmuuden kannalta, koska meidän on kaikissa olosuhteissa kyettävä ruokkimaan yli 5 miljoonaa kansalaista. Ruoka tulee maalta ja ruokaa tuottavat maaseudulla asuvat ihmiset. Ruoan tuotanto on hajautettava maan eri osiin, näin varmistetaan elintarvikkeiden saatavuus ja jakelu myös mahdollisten häiriöiden ja kriisien aikana.

Äsken julkaistun tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta näkyy olevan kanssani samaa mieltä.

Reijo Hongisto

kansanedustaja (sin.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen