Tiina Ojutkankaan kolumni: Häpeällisen hidasta – Voi vain ihmetellä kuinka hitaasti tasa-arvo edistyy



Tasa-arvon vaatimisen ei pidä kuulua ainoastaan naisille. Erityisesti, kun puhutaan perheen ja lasten vaikutuksesta työelämään ja uraan, kuuluvat kuvioon tyypillisimmin sekä äiti että isä.

Lapin yliopiston johtamisen professori Susan Meriläinen toteaa Lännen Median haastattelussa, että suomalaisen työelämän tasa-arvo edistyy "häpeällisen hitaasti". Hänen mielestään puheita tasa-arvon edistämiseksi on paljon enemmän kuin konkreettisia tekoja.

Professorin lausunto kuulostaa ikävältä. Suomalainen tasa-arvo on ollut yli sata vuotta ylpeyden aihe.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan työnhakijoita ei saa asettaa eri asemaan esimerkiksi vanhemmuuden perusteella.

Keskustelu työhaastatteluissa esitettävistä sallituista kysymyksistä ja perheasioiden vaikutuksesta johtajavalintoihin heräsi tapaus Päivi Anttikosken tultua julkisuuteen viime viikon lopussa.

Yhteiskuntatieteiden tutkijatohtori Tuija Koivunen arvioi Helsingin Sanomissa, että naisten uraa hankaloittaa perhe, miesten uraa puolestaan se, jos ei ole perhettä (HS 21.7.).

Koivunen toteaa yksinkertaisesti, että kulttuurissamme johtajana on helpompi nähdä mies kuin nainen.

Suomalaisen työelämän soisi olevan sellaista, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä töitä erilaisissa elämäntilanteissa. Työelämässä tarvitaan eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä, myös ja ennen kaikkea johtotehtävissä.

Yritysten toimitusjohtajilla on iso rooli näyttää tietä ja tulkita työelämään liittyviä lakeja. Yrityksen arvojen on oltava myös todellisuutta, ei pelkkää markkinointipuhetta.

On tärkeätä, että ihmisten palkkaaminen ja eriarvoistaminen nostetaan keskusteluun. Kysymys on paljon enemmästä kuin yhdestä yrityksestä ja henkilöstä. Tämä ei poista sitä mielikuvaa, että Alma Media on joutunut selittelemään rekryprosessiaan ihan omaa syytään.

Tasa-arvoisen työelämän kehittämiseen tarvitaan naisia ja miehiä, jotka tuovat epäkohtia esiin.

Normaalissa yrityksessä ja työelämässä kuuluu sietää myös naisjohtajia.

Kirjoittaja toimii kehittämispäällikkönä Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n toimituksissa.