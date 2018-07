Asiakkaille virvokkeita ja eläimille aurinkovarjoja – helle ei verota eikä lisää kokonaiskävijämäärää Toivosen Eläinpuistossa



Toivosen Eläinpuiston ovi on käynyt helteelläkin tiuhaan. Markku Jokela

Hanna Rautio

Kolmatta viikkoa jatkuva helle vaikuttaa vanhempien asiakkaiden kävijämääriin, toteaa kälviäläisen Toivosen Eläinpuiston omistaja Matti Toivonen.

– Vanhemmat ihmiset eivät niin uskalla lähteä liikkeelle kovalla helteellä. Ennemmin mennään meren rantaan omalle huvilalle. Lapsiperheitä on käynyt tavalliseen tahtiin, Toivonen kertoo.

Yrittäjän mukaan lipun ostaneita asiakkaita on käynyt tähän mennessä heinäkuun aikana 7 000 ja kun mukaan lasketaan maksutta puistoon pääsevät alle 3-vuotiaat, arvioi Toivonen kävijöitä olleen liki 10 000. Viime kesään hän ei suoraan osaa lukuja verrata, mutta koko kesän kävijämäärä on ollut useina vuosina 30 000 kävijän paikkeilla.

Helteeseen eläinpuistossa on reagoitu laittamalla aurinkovarjoja eläinten suojaksi ja asiakkaille on varattu riittävästi virvokkeita. Sekä eläinpuiston että museokylän alueella on Toivosen mukaan runsaasti puustoa, joiden varjoihin pääsee pakoon pahinta paahdetta.

– Jäätelöä ja limua menee nyt enemmän. Onhan tämä helteen kesto jo aivan erikoista. Toukokuussakin oli lämmin jakso, mutta se ei vaikuttanut meille, kun kävijät ovat suurimaksi osaksi koululais- ja päiväkotiryhmiä, jotka tulevat oli sää mikä tahansa.