Lukijan mielipide: Vastine Jouni Nikulan juttuun - innostuminen organisaation arvoksi



KP uutisoi la 21.7 Ykspihlajan kulttuuriviikkojen yhteydessä järjestetystä kaupunkikehittämisen paneelikeskustelusta. Tilaisuus oli helteinen ja mukava ja kirjoitettu juttukin hyvä, mutta lehdessä lainauksekseeni oli jostain syystä lipsahtanut sanoma, joka oli päinvastainen puheenvuoroni kanssa. Lehden mukaan mielestäni "kaupunkiin pitäisi perustaa virka ideoiden vastaanottamiseen, ensimmäisen 'ein' pysäyttäjä".

Todellisuudessa käytin puheenvuoron siitä, kuinka innostumista ei voida vastuuttaa organisaatiossa yhdelle ihmiselle. Tällaisen kuvitellun viran sijasta avoimuus, innostuneisuus ja sallivuus pitäisi sisäänkirjoittaa koko kaupunkiorganisaation toimintaan - toimintatavaksi ja arvoksi.

Helsinki on esimerkki kaupungista, jossa brändi on sanoitettu mm. rennoksi, uskaliaaksi ja sallivaksi, "hyvien fibojen" kaupungiksi. Tämä on vaatinut vuosikymmenen määrätietoista työtä, jossa kaupunkikonserni on ensinnäkin sitoutunut pysymään poissa asukkaiden tieltä ja toiseksi tarjoamaan apua toiminnan mahdollistamiseksi. Tuloksena voidaan nähdä Itämeren coolein kaupunki, josta ravintolapäivän ja "illallinen tähtien alla" -tyyppiset tapahtumat ovat lähteneet leviämään ympäri maailmaa.

Tämä herättää kysymyksen myös kokkolalaisesta toimintaympäristöstä. Millä tavoin kaupungin pitäisi suhtautua asukkaiden tekemiseen ja jos yhteisöjen omaehtoinen kaupunkikulttuurin tekeminen nähdään hyvänä asiana, millä tavoin kaupunki tukee tai pystyisi paremmin tukemaan sitä? Olemaan partnerina ja mahdollistajana? Olemme jo siirtyneet aikaan, jossa kaupunkien resurssit eivät riitä itse tuottamaan ja järjestämään kaikkia tapahtumia ja kaupunkikulttuurin sisältöjä. Samanaikaisesti ihmisten kiinnostus tapahtumiin ja uudenlaiseen yhteisöllisyyteen on huipussaan. Aktiiviset kuntalaiset haluavatkin itse olla tekijöinä ja osallistujina katsojien sijaan. Keskustelua teemasta on tarpeellista käydä myös kaupunkiorganisaation tasolla. Kiitokset Kulttuuriviikon järjestäjille teemaan tarttumisesta. Toivottavasti jatkoa seuraa.

Tiina Isotalus

kaupunginvaltuuston 1vpj.