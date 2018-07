Pääkirjoitus 24.7.: Tuli on tappaja – Kuolemanväsyneenä ei liekkejä saa haastaa



Suomen Sopimuspalokuntien liitto toivoo, että sammuttamisen loppuvaiheessa tulisi tarvittaessa käyttää koneellisesti levitettäviä letkuja ja sadettajia. Harry Nyfelt Bosundin VPK:sta torjui maastopaloa 15. heinäkuuta Öjassa. Usva Torkki

Kukaan meistä ei ole parhaimmillaan uupuneena. Katse harittaa, lihakset eivät käskyistä piittaa ja väsymys valtaa mielen. Nukkumatta voi olla pitkiäkin aikoja ihmisen omasta sietokyvystä riippuen, mutta tehokkuus laskee vääjäämättä unettomien aikojen kasvaessa. Lomalla ollessa voi olla voipuneena ilman huolenhäivää, mutta töissä terävyyttä vaaditaan. Sitten, kun työhön liittyy vielä selkeitä vaaratekijöitä, niin ajatuksen harhautumiseen ei ole varaa. Kun työmaa on käytännössä tulen valtaama tai takana on uudelleen syttymisherkkää palannutta maastoa, niin uupumuksen aiheuttamaan arviointivirheeseen ei ole todellakaan varaa.

Keski-Pohjanmaallakin maastopalojen takia palokunnat ovat menneet pahimmillaan hälytyksestä toiseen. Paljon on ollut tehtäviä, ja mustunutta maastoa on jäänyt muun muassa Perhoon, Kälviälle ja Ylivieskaan. Vaaranpaikkoja on riittänyt. Tietoisia ja hallittuja riskejäkin on jouduttu ottamaan, mutta onneksi palotöissä ammattimaiset tekijät ovat selvinneet ilman itselle tapahtuneita vakavampia vahinkoja.

Suomen Sopimuspalokuntien liitto otti esille erittäin polttavan asian, kun se kertoi huolensa maastopaloja sammuttavien sopimuspalokuntalaisten ylipitkistä työvuoroista. Liiton mielestä esimerkiksi enintään 12 tuntia tulee olla raja, jota ei saa ylittää muuten kuin pakottavasta syystä. Syyt ovat selvät, koska sammutettava alue voi olla pitkien etäisyyksien päässä, raskaat olosuhteet ja kuumuus hiostava. Fyysisesti vaativassa ja vaaran paineistamassa paikassa työteho ei saa väsymyksen vuoksi herpaantua. Uupunut sammuttaja voi lopulta olla riski itselle ja muille sammutustöitä tekeville.

Työturvallisuutta ei voi jättää lainkaan varjoon. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto toivoo työsuojeluviranomaisten ottavankin kantaa myös suojavarusteisiin ja työturvallisuushenkilön nimeämiseen suurempiin maastopaloihin. Työvälineiden täytyy olla sopivat ja varusteiden maastopalojen torjuntaan tarkoitetut. Maastopalojen osalta oppia on otettava myös muista maista ja haettava sieltä tueksi parasta osaamista.

Maastopalojen kimpussa ahertavien huolet on otettava tosissaan, koska kenenkään ei voi vaatia menevän vaaranpaikkoihin väsyneenä tai huonosti varustautuneena. Sopimuspalokuntalaiset eivät kuulu päätoimiseen pelastustoimen ammattihenkilökuntaan, mutta pelastusviranomaiselle he ovat tärkeä torjuntavoima maastopalojen ruuhkassa.

Valitettavasti maastopalojen sesonki ei ole vieläkään täysin ohi. Sopimuspalokuntalaisten voimia ja tuoretta työpanosta tarvitaan.

Tapani Postila