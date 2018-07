Kallankareilla kaivataan ohjeistusta turisteille – roskaamattomuudesta muistutettiin karikokouksessa



Kallassa järjestettiin jälleen vuotuinen karikokous menneenä sunnuntaina. Asialistalla oli muun muassa Kallan kirkon katon kunnostaminen. Markus Kärkinen

Kalla (KP)

Kallankarien ylintä päätäntävaltaa käyttävä vuotuinen karikokous pidettiin jälleen viime sunnuntaina. Paikalle saapui viitisenkymmentä henkeä, mitä haminamestari Juha Vierimaa pitää kiitettävänä määränä.

– Näyttää siltä, että karilaiset ovat kiinnostuneet asioista ja haluavat osallistua toimintaan edelleen kuten ennenkin, hän myhäilee.

Asialistalla oli muun muassa Kallan kirkon katon kunnostaminen.

– Siihen pitäisi ryhtyä kehittelemään joku suoja-aine, ja katon niin sanotusta mastosta eli piikistä on irronnut muutamia paanuja, Vierimaa kertoo.

Karikokous antoi karineuvostolle valtuudet alkaa valmistella katon huoltamisen kannalta olennaisia turvallisuusratkaisuja. Tällä kertaa katon räystäille on tarkoitus luoda kokonaan uudenlainen putoamiseste, eli käytännössä kävelytaso, johon voitaisiin kiinnittää kulloinkin tarvittavia turvallisuuden kannalta olennaisia lisätarvikkeita kuten kaiteita.

– Tippumisesteet olisi tarkoitus jättää pysyväksi, ja niistä pitäisi tulla aika huomaamattomat. Haasteena on, että kun kyseessä on kulttuurihistoriallinen rakennus, pitäisi pyrkiä siihen, että ne ovat turvalliset ja toimivat, muttei kuitenkaan hirveän silmiinpistävät, Vierimaa kuvailee.

Lisäksi talkoopäivä lyötiin lukkoon. Se järjestetään jälleen elokuun toisella viikonlopulla. Mitään suuria kunnostuskohteita ei tällä kertaa ole Vierimaan mukaan luvassa.

– Talkoopäiville on siellä täällä pientä remonttia, korjaamista, maalaamista ja muuta fiksaamista, ja ne saadaan hoidettua sen viikonlopun aikana aika kivuttomasti nippuun. Lisäksi pieniä vesakoita napsitaan sieltä täältä pois. Nyt on aika hyvällä mallilla, on oltu niin ahkerana edellisinä vuosina, haminamestari kertoo.

Myös kaljaasi Ansion liikennöinnin myötä lisääntynyt turistiliikenne huomioitiin kokouksessa. Karikokous päätti erillisen infotaulun pystyttämisestä Ansion käyttämän laiturin läheisyyteen.

– Se helpottaisi niidenkin ihmisten olemista, kun tietäisivät mikä Kalla on ja mitkä pelisäännöt täällä on. Saa nähdä ehtiikö se talkoopäiväksi.

Kokouksen jäljiltä karineuvosto jatkaa nykyisellä kokoonpanolla, ja myös haminamestari Vierimaa jatkaa edelleen toimessaan. Kokouksessa myös muistutettiin roskaamisen välttämisestä.

– Tupakannatsoja löytyy edelleen, ja ne saisi viedä mielellään mukana etteivät löydy polunvarsilta. Mutta karilaiset kyllä yleensä tietävät sen itsekin, tiedä kenen aiheuttamia sitten ovat, Vierimaa tuumailee.