Gagarin-malja ja KHL-mestari Ohtamaa Kalajoella - "Siitähän ne parhaat fiilikset tulee"



Atte Ohtamaa jakoi nimikirjoituksia ja esitteli KHL-sarjan mestaruuspokaalia Gagarin-maljaa sunnuntaina Kalajoella. Markus Kärkinen

Viime kauden KHL-mestari Atte Ohtamaa ja jääkiekkoliigan voittopokaali Gagarin-malja vierailevat Kalajoella tänään sunnuntaina. Hallitseva mestari ja mestaruuspysti olivat parin tunnin ajan nähtävänä ravintola Stagen tiloissa Hiekkasärkillä. Moni kiinnostunut kävi kyselemässä Ohtamaan kuulumisia ja ihailemassa harvinaista palkintopokaalia lähietäisyydeltä. Usein toistunut kysymys kuului olevan, että paljonko pokaali painaa.

- En tiedä, joku minulle sanoi, että parisenkymmentä kiloa, mutta kyllä minusta tuntuu että se on painavampi, ehkä neljäkymmentä kiloa, pokaalia viime keväänä Kazanin jäillä nostellut Ohtamaa kommentoi.

Monet urheilijat suhtautuvat tunnetusti nihkeästi erinäisiin PR-tapahtumiin, mutta Ohtamaa vakuuttaa fanien tapaamisen olevan ilo.

- Siitähän ne parhaat fiilikset tulee. Pelaaminen on hienoa, kun fanit on paikalla, ja hienoa että pystyy järjestämään jotain tällaista, muutakin kuin sitä peliä. Kun saa tuoda voittopokaalia tai mitaleja näytille, niin on ne varmasti kaikille mukavia juttuja, hän tuumii.