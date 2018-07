Tempus18 -partioleiri tuo 2000 partiolaista Lohtajalle – katso video perinteisestä leirihuivien jakamisesta



Kalajokiset Markus Pöllä, Martti Märsylä ja Marjo Märsylä käyvät kesäisin partioleireillä. Oransseihin hattuihin pukeutuneet Markus Pöllä ja Marjo Märsylä järjestävät leirillä tulilaakson ohjelmaa. Clas-Olav Slotte

Pohjanmaan Partiolaisten piirileiri alkoi tänään Lohtajalla. Leirille osallistuu viikon aikana noin 2000 partiolaista Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta. Leiriä on valmisteltu puolitoista vuotta ja rakennustyöt on aloitettu torstaina.

– Olemme rakentaneet tänne infrastruktuuria, mutta leiriläiset pystyttävät tänään itse telttansa ja rakentavat leiriään, kertoo leirinjohtaja ja viestintäjohtaja Satu Salo-Jouppila.

Tempus18 -nimisellä partioleirillä on teemana aikakaudet. Aikakaudet näkyvät leirin asumuksissa sekä itse leiriohjelmassa. Aikakausien lisäksi leiriltä löytyy laaksoja, joiden mukaan ohjelma jakautuu. Leirillä on tuli-, ilma-, vesi-, maa- ja metsälaakso.

– Vesilaaksossa pääsee tekemään vesijuttuja, esimerkiksi melomaan, ilmalaakson aktiviteetit taasen liittyvät ilmailuun ja ilmastoon. Eri ikäisille on suunniteltu erilaista ohjelmaa, selittää leirinjohtaja Saara Pajunpää.

Leirille osallistuu kaiken ikäisiä alle 1-vuotiaista eläkeläisiin saakka. Suurin osa leiriläisistä yöpyy lippukuntansa kanssa, mutta leirillä on mahdollisuus yöpyä myös perheenä. Perheenä paikan päälle on tullut Kalajoelta Marjo Märsylä, Martti Märsylä ja Markus Pöllä. He yöpyvät lippukuntansa kanssa, sillä lapsetkin jo harrastavat partiota.

–Olemme olleet monilla leireillä, esimerkiksi 10 vuotta sitten täällä samassa paikassa järjestetyssä Kari08-lerissä. Lapsetkin käyvät kesässä kahdesti leirillä, Marjo Märsylä hymyilee.

Partioleireillä jaetaan ensimmäisenä päivänä leirihuivit. Vaaleanvireän huivin saajat kuuluvat Tempus18 -leirillä Cyber-alaleiriin, joka sijoittuu tulevaisuuteen.