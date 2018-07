Vili Ruuskan urheilukolumni: Riisutut



Ikivanha vertaus pitää kutinsa – urheilija on kuin näyttelijä. Kummankin alan edustajat ovat esiintymisen ammattilaisia, jotka heittäytyvät täysin rooliinsa suuren yleisön edessä.

Epävarmuus on taukoamatta läsnä estradilla. Jos suoritus menee alle odotusten, julkinen ryöpytys on epäonnistumisen väistämätön seuraus.

Onneksi tuki löytyy läheltä. Kun näyttelijä unohtaa vuorosanansa, kuiskaaja toimii poloisen adjutanttina ja pelastaa tämän pulasta. Joukkuelajeissa maalivahti voi paikata torjunnallaan keskuspuolustajan merkkausvirheen.

Yksilöurheilussa kaikki on toisin. Yleisurheilija vastaa käytännössä yksin karsiutumisestaan. Kun odotuksiin nähden kehno tulos on pöytäkirjoissa, ihminen on paljaimmillaan ja hauraimmillaan – riisuttu.

Tuolloin teeskentelevä ulosanti ja ammattijargon sysätään syrjään aitojen tunteiden tieltä. Urheilu koskettaa syvästi meitä katsojia – samoin käy kentän puolella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kun on saavuttanut lajissaan kaiken, ihan hyvä suoritus ei riitä tyydyttämään kultarohmun kyltymätöntä voitonjanoa. Valtava pettymys paistoi läpi lauantaina estejuoksija Sandra Erikssonista, joka kartutti vitriiniinsä jälleen yhden SM-mitalin.

Maalissa Eriksson halasi pikaisesti estekuningatar Camilla Richardssonia, otti kengät jaloistaan ja eteni muitta mutkitta pukuhuoneeseen.

Kasvot olivat ilmeettömät, mutta pinnan alla varmasti kyti. Takavuosien tähti vaikeni tyystin ja viittasi kintaalla kaikelle sosiaaliselle kanssakäymiselle. IK Falkenin naisen maailma mureni kymmenessä minuutissa, ja riittämättömyyden tunne ohjasi piiloon stadionin uumeniin.

Kehonkieli antoi ymmärtää, että Eriksson olisi romahtanut jämäsijoille. Ilmeisesti SM-hopea täytti kyseisen kategorian kriteerit.

Suru vaihtui iloon kolmessa vartissa. Anniina Kortetmaa hankki itselleen Suomen nopeimman naisen tittelin, ja kannuslainen sprintteri säteili riemusta maalialueella.

Kun lopputulokset lävähtivät ruutuun, ällistynyt Kortetmaa hieraisi silmiään ennen mestaruustuuletuksia. Voitinko minä oikeasti tämän kilpailun?

Onnittelijat piirittivät välittömästi mestarin. Niin voimakas tunnemyrsky riehui pikakiiturin sisällä, että tuntemuksien kuvailu haastattelussa ei ollut helppo tehtävä. Askel oli kulkenut mieltä nopeammin – ajatuksien jäsentely oli vielä käynnissä.

Tavoitteellinen urheilija jättää kaiken kentälle. Kun kilpailu on ohi, tulospaineet purkautuvat – tavalla tai toisella. Lopputuloksesta viis.

Vili Ruuska

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimituksen kesätoimittaja.