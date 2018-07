Norjalainen gyrokopteri pudonnut Kilpisjärvellä – kyydissä kaksi ihmistä, onnettomuuden syystä ei tietoa

Norjalaisviranomaisten mukaan säätila onnettomuushetkellä on ollut hyvä. Norjalaiset pelastushelikopterit ovat päässeet onnettomuuspaikalle hetki sitten.

Minna Akimo

Norjalainen gyrokopteri on pudonnut Suomessa Kilpisjärven lähellä, asiasta kertovat norjalaisviranomaiset. Heidän mukaan gyrokopterissa on kaksi norjalaista matkustajaa.Gyrokopteri on helikopteria muistuttava lentolaite.

Norjalaiset ambulanssihelikopterit ovat juuri päässeet onnettomuuspaikalle ja onnettomuuden uhrien auttaminen on alkanut, norjalaisviranomaiset kertovat Twitterissä.

Myös Lapin pelastuslaitoksen yksiköitä on menossa paikalle, mutta suomalaisviranomaisten matka onnettomuuspaikalle kestää pitkien välimatkojen vuoksi tunteja, kerrotaan Lännen Medialle.

Norjalaisviranomaisilla ei ole tietoa siitä, miten matkustajille on käynyt. Myöskään onnettomuuden syystä ei ole vielä tietoa.

Onnettomuuspaikalla säätila on ollut hyvä.