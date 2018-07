Tukijoukot mahdollistavat pelaajien hyvinvoinnin: "Tehtävämme on tukea, kannustaa, rohkaista, juottaa ja muonittaa"



Liminkalainen Hanneliisa Kyllönen ei kolmivuorotyönsä takia pääse aina mukaan lastensa jalkapalloharrastukseen. Kokkola Cupin aikana hän sattui olemaan kesälomalla ja pystyi osallistumaan lastensa joukkueiden tukemiseen. Clas-Olav Slotte

Riina Rastas (KP)

Kokkola Cupin ruohokentät Nynäs Parkissa vilisivät innostuneita jalkapalloilijoita. Jalkapalloilijoiden lisäksi paikalla oli vanhempia, joiden tehtävä on huolehtia pienten pelaajien hyvinvoinnista.

– Tehtävämme on tukea, kannustaa, rohkaista, juottaa ja muonittaa lapsia, kertoo tyttärensä, finaaliin päässeen Lohtajan Veikkojen ja Kokkolan Pallo-Veikkojen yhteisjoukkueen "Possujen", peliä katsomassa ollut Markus Anttila.

Vanhemmat saattavat turnauksissa saada myös erityisrooleja. Sairaanhoitajana työskentelevä liminkalainen Hanneliisa Kyllönen toimii turnauksessa vanhemman lisäksi huoltajan roolissa.

– Huoltajat pitävät huolta, että lapset juovat tarpeeksi vettä ja eivät saa auringonpistosta. Meillä on mukana myös ensiapulaukku erikoistilanteiden varalta.

Kaukaa tulleiden joukkueiden vanhemmat eivät aina pääse turnaukseen mukaan, jolloin valmentajan rooli kannustajana kasvaa. Virolaisen PaideLinnameeskond-seuran 07-poikien valmentaja Rauno Kald kertoo, että valmentajan tärkein tehtävä on pelaajien motivointi.

– Motivointi on tärkeää, mutta välillä hankalaa, etenkin nyt kun ilma on kuuma. Valmentajalla on myös paljon mietittävää, koska pitää aina tietää missä pojat ovat ja toivoa, etteivät he ole aiheuttamassa hankaluuksia, Kald nauraa.

