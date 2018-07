Vili Ruuskan urheilukolumni: Kohti EM-kisoja



Jokaiselle jotain – urheilijat suuntaavat Kalevan kisoihin erilaisista lähtökohdista. Nuoret lupaukset haluavat parantaa ennätyksiään ja kaventaa eroa kansalliseen kärkeen.

Kokenut kaarti suhtautuu tapahtumaan tulospainotteisesti menestys mielessään. Kauden paras ei pahemmin kisatunnelmaa vuosikaupalla haistelleen konkarin mieltä lämmitä. Monelle kilpailijalle onnistunut kausi merkitsee meriittejä SM-kisoista.

Sekaan mahtuu vuosittain hulppea määrä arvokisarajan jahtaajia. Heille pääsy maajoukkuetehtäviin on tavoite numero yksi. Kaulassa killuva mitali on toissijainen saavutus, ja moisen asennoitumisen ymmärtää helposti. Kalevan kisoja on tarjolla kesästä toiseen, arvokisoja ei välttämättä.

Berliinin EM-kisojen tulosrajan on pistänyt palasiksi nelisenkymmentä suomalaista, ja kisakone täydentynee muutamalla urheilijalla Kalevan kisojen jälkeen. Määrä vertautuu suuruusluokaltaan kahden vuoden takaisiin lukemiin. Amsterdamissa Suomen joukkueen vahvuus oli 40 urheilijaa.

Toistaiseksi tulospaineen alla kärvistelevät EM-kisaehdokkaat eivät ole pystyneet huippusuorituksiin.

Perjantaina kestävyysjuoksija Alisa Vainio ja seitsenottelija Maria Huntington metsästivät vimmatusti EM-rajaa, mutta tarvittavaa tulosta ei syntynyt. Moukarinheittäjä Inga Linna ja seiväshyppääjä Saga Andersson kokivat saman kohtalon.

Saksan-matkan hyvissä ajoin otteillaan varmistaneet urheilijat tekevät viimeisiä virityksiä EM-kisoja varten. Kalevan kisoissa esitettyjen näyttöjen perusteella tulosrajat eivät ole paukkuneet onnenkantamoisilla. Kovat ovat olleet kovia.

Aitajuoksun keulakuva Nooralotta Neziri teki selvää jälkeä haastajistaan perjantai-illan loppuhuipennuksessa. Jyväskylän Kenttäurheilijoiden kiituri riemastutti kotiyleisöä painelemalla vakuuttavasti alle 13 sekunnin.

Jos mainio vire siirtyy matkatavaroiden mukana Keski-Eurooppaan elokuussa, Neziri saatetaan nähdä EM-finaalissa.

Nezirin ohella perjantai-illan päätähtenä loisti seiväshyppääjä Wilma Murto, joka selätti suvereenisti Minna Nikkasen kaksintaistelussa maan ykköshyppääjän paikasta.

Vasta 20-vuotias Murto taivutti 4,60 ja nousi Euroopan tilastoissa jaetulle kahdeksannelle sijalle. Kovin suurta venymistä ei vaadita, jotta pistesija lohkeaisi EM-Berliinissä.

Sunnuntaina on mielenkiintoista nähdä, millaiseen vireeseen ryminällä keihäskartalle tullut Oliver Helander äityy. Pietarsaaren 88-metrinen todisti, että eväät riittävät hirmukaariin jo nyt. Ripaus tasaisuutta heittoihin, ja Helander patsastelee pysyvästi kansainvälisellä kärkitasolla.

Päätöspäivän kohokohta on myös kolmiloikkaaja Simo Lipsasen EM-kenraali. Jos Lipsanen puhkoo 17 metrin rajan, mitalipotentiaalista ei tarvitse kiistellä. Aika herkullinen skenaario.

Vili Ruuska

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimituksen kesätoimittaja.