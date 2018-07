Ylivieskassa keskisuuri maastopalo - tuli hallinnassa ja alue rajattu



Emilia Kallioinen

Ylivieskassa, Huhtakyläntiellä, on syttynyt maastopalo. Jokilaaksojen pelastuslaitos on saanut palon hallintaan ja alue on rajattu.

Palo on luokiteltu keskisuureksi. Aluetta ei ole vielä kartoitettu, mutta palanut alue on arviolta joitakin kymmeniä aareja.

Tällä hetkellä on käynnissä jälkisammutus. Pelastuslaitoksella ei ole vielä tietoa mistä palo on saanut alkunsa.

/// Juttua korjattu ja tietoja lisätty lauantaina kello 15:23.