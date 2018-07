Kauko Palola kolumnissaan: Terveiset valittajien valtakunnasta



Odotukset olivat korkealla kun naapurin homekoulu sai purkutuomion. Auto- ja moporalli hiljenisi ainakin vuodeksi. Toisin kävi. Tilalle saatiin kasettikuorma-autojen sepeliralli. Nyt kadun talojen seinät ovat kuin makkarakojussa soramontussa ajetun jokamiesluokan kisan jälkeen. Alkuperävärikin on ns. pölyn peitossa. Kyllä se pesun jälkeen palaa.

Tuosta koulusta on valitettu jo liikaakin. En liity joukkoon. Pölyjuttuihin oli kotonakin kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Asiat saavat oikeat mittasuhteet sillä kuuluisalla myönteisellä asenteella. Nuorilla on vuoden kuluttua uusi upea koulu, ei kosteusvaurioita, ei hometta. Eikä sitä sepeliä sinne työmaalle voi ilmateitsekään kuskata.

Joskus tuntuu, että olemme oikea valittajien valtakunta. Eivätkä aiheet lopu. Jopa koirat saavat niistä osansa. Omat hyvät muistot koirista tulevat lapsuusvuosilta. Kotona oli aina koira. Eivät ne mitään rotukoiria olleet, tavallisia lohtajalaisia latokoiria. Mutta iloa niistä oli.

Nyt naapurissa on kova koirakolmikko Metka, Tequila ja Olga. Lapsenlapsemme reissu mummulaan on pilalla, jos koiratrio jää näkemättä tai lenkittämättä. Naapurin kesävieras löysi viikolla koira-asiaan uuden myönteisen puolen. Kun koiratrio kommentoi iloisella haukunnalla edessä olevaa iltalenkkiä, toiselta puolelta naapurista vastattiin myös koirien kielellä. Kesävieras totesi, että teillä on hyvä asuinpaikka kun kuulette koirien äänetkin stereona. Laittamattomasti sanottu. Hymyilytti.

Kun aikanaan lähdin työpaikastani Hämeenlinnassa, lähti talosta yhtä aikaa uutistoimittaja Marja. Hän kertoi illan poliisikierrosta soittaessaan Valkeakoskella poliisille, että soittaa viimeistä kertaa. Palaa itse Helsinkiin, työkaveri Kauko lähtee Pohjanmaalle.

Poliisimies oli vilpittömän iloinen pohjalaisen paluusta kotikonnuilleen. Mutta arvio hämäläisistä tyly.

"Täälä ne elää omisa hajuisahan, eikä ne nää seuraavaa mäennyppylää pitemmälle. Ne ei oo koskaan ollu merellä eikä nähäny lakeutta. Niiltä puuttuu suurpiirteisyyttä."

Suurpiirteisyys – seköhän se noita valitushalujakin hillitsee.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päätoimittaja