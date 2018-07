Kuiva kesä näkyy Perhonjoessa: Perhossa joen yli pääsee jo loikkimalla – katso videolta tyylinäyte



Kuivuus on laskenut Perhonjoen vedenpintaa. Perholainen Reijo Uskoski seisoo kuivuneessa koskipaikassa Perhon Kivikankaalla. Maija Ahonen

Pitkään jatkunut kuivuus ja helteet näkyvät Perhonjoessa alhaisena vedenkorkeutena ja vähäisenä virtauksena. Erityisen hyvin kuivuus näkyy joen yläjuoksulla Perhossa, jossa joki on muutenkin matala.

Perhossa on koskipaikkoja, joissa on vettä jo niin vähän, että joen pääsee ylittämään kevyesti pikkukengillä. Katso videolta, miten perholainen Reijo Ukskoski ylitti Perhonjoen perjantaina sandaalit jalassa. Video on kuvattu Perhon Kivikankaalla.

Viikonloppuna Keski-Pohjanmaalle on luvattu sadetta ja ukkoskuuroja. Pienet sademäärät eivät kuitenkaan vaikuta kovinkaan paljon vesistöjen virtaamiin, koska vesi imeytyy ensin kuivaan maaperään ja vasta maavarastojen täytyttyä sitä riittää valuntana vesistöihin.