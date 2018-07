Nivalan estejuoksijalahjakkuus Miika Tenhunen havittelee SM-mitalia Kalevan kisoista



Nivalan Urheilijoiden Miika Tenhunen lukeutuu 3 000 metrin estejuoksun mitalikandidaatteihin. Eetu Kupulisoja

Vili Ruuska

Sunnuntaina 3 000 metrin estejuoksun finaalissa esiintyvä Miika Tenhunen tietää tismalleen, mihin hänen eväänsä hyvänä päivänä voivat riittää. Nivalan Urheilijoiden 21-vuotias juoksija ei epäröi sanoa päämääriään ääneen.

– SM-mitali on realistinen tavoite. Takki auki en voi kuitenkaan lähteä Kalevan kisoihin. Joku on voinut herkistellä itsensä kovaan kuntoon, eli yllätykset ovat mahdollisia, Tenhunen lataa.

Tilastot pönkittävät väitettä mitalisaumasta. Tenhunen kuuluu trioon, jonka jäsenet ovat pistelleet tällä kaudella alle yhdeksän minuutin.

Nuoresta iästään huolimatta Tenhunen on ehtinyt poimia päämatkallaan kaksi pistesijaa Kalevan kisoista. Viime vuonna Seinäjoella hän taisteli seitsemänneksi. Pykälää parempi sijoitus tuli vuonna 2016 Oulussa.

– Toivon vauhtijuoksua. Paljon näkee taktiikkajuoksijoita, jotka luottavat loppukiriinsä. Vauhtijuoksu tepsii suhteellisen varmasti heihin, Tenhunen perustelee.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Hyvällä vauhtikestävyydellä varustettu Tenhunen kertoo pystyvänsä pitämään yllä kovaa matkavauhtia, kun päivän vire on kohdallaan. Niinpä miehen ominaisuudet puoltavat juoksua, jossa letka venyy jo varhaisessa vaiheessa.

Takana on ehjä ja onnistunut harjoituskausi. Harjoitusmäärät ovat nousseet aiemmista talvista, ja elimistö on ottanut muutoksen kiitettävästi vastaan.

Alkukesän kisoissa Tenhunen on päässyt korjaamaan sadon, jonka siemenet on kylvetty kuukausia sitten. Vahva pohjatyö on näkynyt suorimmin tuloksissa – ennätys on kohentunut sekuntitolkulla. Kesäkuussa Paavo Nurmi Gamesissa hän juoksi 8.57,17.

– Edelliskesänä kärsin lievästä ylirasitustilasta. Lisäksi tuolloin ilmassa oli paljon pölyjä, mikä haittasi hengitystäni. Harjoituskaudella ja tänä kesänä vastaavia oireita ei ole ollut, vaan olen voinut treenata terveenä, Tenhunen taustoittaa.

Estejuoksijan harjoitusohjelmasta ei monipuolisuutta puutu. Useat ominaisuudet näyttelevät samanaikaisesti pääosaa herkässä lajissa.

– Vauhtikestävyyden pitää olla kunnossa. Kuiva- sekä vesiesteet rikkovat juoksurytmiä, ja vauhti täytyy hakea aina uudelleen. Siten estejuoksijalta kysytään kimmoisuutta ja kykyä kestää juoksurytmin hetkellinen rikkoutuminen, Tenhunen listaa.

Suurin osa harjoitusajasta vietetään luonnollisesti lenkkipoluilla. Talvisin viikkotahti painuu 120–150 kilometriin, leireillä jopa 160–170 kilometriin. Muun muassa juoksuloikilla ja voimaharjoittelulla hankitaan kimmoisuutta.

– Tekniikkaharjoittelun osuus on varsin vähäistä juoksuharjoitteluun verrattuna, koska estetekniikka on jo iskostunut lihasmuistiin. Sitä hiotaan lähinnä kesällä tai leiriolosuhteissa estevetojen avulla.

Tenhusen lajivalikoimaan kuuluu myös maastojuoksu, jossa hän on niittänyt menestystä ikäluokkansa SM-kisoissa. Este- ja maastojuoksu nivoutuvat Tenhusen mukaan kompaktiksi paketiksi.

– Peruselementit ovat samankaltaiset kummassakin lajissa. Lisäksi Suomen maastojuoksukausi on lyhyt, joten maastojuoksu tukee päälajini estejuoksun harjoittelua.