Lukijan mielipide: Vastuuton valta pilaa iskelmää



Digitaaliaika ei selitä Iskelmälamaa, vaan se, että tarjontaa ohjaa kansainvälisiin algoritmeihin ja pienen joukon otantatutkimuksiin pohjaava keinoäly! Paras asiantuntijuus ohjaa tarjontaa, mutta kuluttaja ei tunnu ymmärtävän ”parastaan”!

Musiikista 80% kulutetaan suoratoistona. Varmaa väitteessä on vaan se, että sama musiikki ei voi olla myynnissä ja ilmaisena suoratoistona. Tilasto ei kerro, että CD levyä ei voi enää ostaa, vaikka 80% ihmisistä on yhä CD kansaa. Kansa haluaa myös radioista toimituksen kuuntelijoilleen valitsemaa musiikkia, ei puuduttavia soittolistoja?

Ihmisiä matkustaa Tangomarkkinoille ja iskelmäfestivaaleille ”markkinalain” vastaisesti. Ne kokoavat enemmän väkeä kuin rokki-, räppi- tai teknotapahtumat. Monessa niistä tarjontaa rikastutetaan jo iskelmäartisteilla. Edustuksellinen demokratia ei enää seurustele kansan tai jäsenistönsä kanssa, vaan päätökset syntyvät virtuaalitodellisuudessa.

Historiamme kahden vallan välissä on tehnyt suomalaisista auktoriteetteja pelkäävän lakeijakansan. Sitä tehostaa ”jos et ole puolellamme olet meitä vastaan” ajattelu. On hyvä, että on superkoneistoja täyttämässä sen osan kysynnästä, minkä tietokone varmaksi näkee ja minkä pääosin nuorille suunnattu Risc Monitor -tutkimus määrittää. Se ei vain riitä. Suoratoisto on tehokkain ja paras jakelutie, kuten aikanaan CD, jonka ennustettiin kolminkertaistavan markkinat. Nyt ne ovat enää kolmasosa kasettiajasta.

Tuloksiin optimoidut hinta ja kapea tarjonta veivät ostajia enemmän kuin laitekanta uusiutui. Markkinatalouden ja demokratian peruskivi on siirretty pilviin. On unohtunut, että kuluttaja on markkinatalouden kuningas ja hänen käsistään lähtee kaikki se, mitä janotaan ja mitä politiikka saa jakaakseen. Jos kuluttajalta viedään valinnan valta, siinä ei auta kuin nöyryys ja anteeksipyyntö.

Panostus kulttuurin työ- ja elinkeinopolitiikan kotimaisiin rakenteisiin on myös tuottavaa alue- ja talouspolitiikkaa. Sen tietää jokainen viihdetapahtumia järjestävän kunnan elinkeinoasiamies ja huvipaikka.

Erkki Puumalainen, tj

Poptori Oy