Lukijan mielipide Suomesta tietoyhteiskunnassa



Lähiomaiseni sattui kuolemaan. No, hiukan oli aikaa valmentautumiseen ennen viimeistä hetkeä.

Kun viikatemies viimein oli käynyt, surulle ei jäänyt aikaa. Käytännön asiat vyöryivät päälle. Vainaja tuli saada hoitolasta ruumishuoneelle heti kun lääkäri vain oli kuoleman todennut. Lääkäri onneksi löytyi helposti. Arkku täytyi saada jostain siirtoa varten.

Pankilta ei anneta tietoja vainajan omaisuudesta. Vainajan edunvalvoja nosti kädet pystyyn kun kuuli valvottavansa kuolleen. Arkkukauppias luotti kuitenkin asianosaisiin ja antoi arkun. Niin saatiin vainaja ruumishuoneelle. Hautajaisten järjestämistä varten tarvittiin taas rahatietoa. Tarvitaan omaisen virkaote, joka ilmaisee perhesuhteen ja joka varmistaa vainajan kuoleman.

Seurakunnan virkatodistusta ei saa ennen kuin kuolintodistus on saapunut. Hoitolaitos ilmoittaa laittaneensa todistuksen Soiten keskitettyyn asioiden käsittelyyn. Käsittelijä on saattanut olla lomilla kun todistus on juuttunut Kokkolaan. Kirjepostikaan ei kulje joka päivä. No, seurakunta luotti saavansa rahansa hautajaisjärjestelyistä joko perikunnalta tai omaisilta.

Hautajaispäivä lähestyi ja omaisia jännitti, siunaako pappi vainajan hautaan? Oliko kuolinilmoitus tullut seurakunnalle hautauslupaa varten vai ei? Oliko vainaja virallisesti kuollut? Osaltaan ehkä tämä jännitys vähensi surua kaiken murheen keskellä. Vainaja saatiin lopulta haudan lepoon. Todistukset ja luvat mahtoivat olla kunnossa.

Elävien epätietoisuus vainajan pankkimaailman menneistä ja tulevista jatkuu. Todistuksia, suostumuksia, henkilötodistuksia jne.

On hienoa elää suomalaisessa tietoturvan, tietosuojan ja tekijänoikeuksien maassa.

Nimim. Maalainen