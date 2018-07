Lukijan mielipide: Vanhustenhoivassa yhä vakavia puutteita



Vanhustenhoivan laadussa on edelleen vakavia puutteita eivätkä ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet aina toteudu. Tällä hetkellä kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä myös olosuhteissa, joissa kotona asuminen ei enää ole turvallista.

Myös kriteerejä kotihoidon ja hoivapalveluiden piiriin pääsemiseksi on monilla paikkakunnilla kiristetty. Kotihoidon tukipalvelujen hankkiminen on puolestaan varallisuudesta kiinni. Selvitysten mukaan samaan aikaan, kun kotona hoidetaan yhä enemmän ikääntyneitä ja he ovat yhä huonokuntoisempia, on hoitohenkilöstömäärää vähennetty. Henkilöstö vaihtuu myös kohtuuttoman tiuhaan, jotta kotihoidon turvallisuus ja pitkäjänteisyys voitaisiin varmistaa. Kotihoidon asiakkaiden mahdollisuudesta ulkoiluun ei vielä edes oikein puhuta, vaikka liikkumisen tarve on yksi tyydyttämättömistä perustarpeista.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäälle annettavien palveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Samoin laki edellyttää, että henkilöstön määrän tulee vastata palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta, jonka avulla ikääntyneille turvataan laadukkaat palvelut. Henkilöstömitoitusta tulee siis lisätä ikääntyneiden toimintakyvyn heiketessä.

SuPerin tuoreen selvityksen mukaan myöskään kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät toteudu. Huolta aiheuttavat myös valvonnan niukat resurssit koko vanhustenhoivassa.

On surullista ja huolestuttavaa, että tällä hallituskaudella aiottiin ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta jopa laskea, vaikkakin suunnitelma onneksi peruttiin. Tosiasiassa tämä kuitenkin tapahtui, kun laatusuosituksia muutettiin siten, että henkilöstömitoitukseen voidaan laskea mukaan myös muuta kuin koulutettua hoivahenkilökuntaa. Ensimmäisen kerran laatusuosituksia tältä osin heikennettiin. Myös valvonta- ja ohjaustoimintaa on suitsittu ennen näkemättömällä tavalla ja esim. on luovuttu vanhustenhoivan valvontaohjelmasta, jossa asetettiin selkeitä laadullisia kriteerejä vanhustenhoivan palveluille. Samaan aikaan tuleville mahdollisille maakunnille on asetettu kovat säästöpaineet ja uudistukseen sisältyvä menokuri estää kuntien palvelupanostukset jo nyt uudistuksen mahdollista toteutusta odoteltaessa.

Satu Taiveaho

Päivi Helakallio-Ranta

Suvanto ry