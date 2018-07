Pääkirjoitus 22.7: Laki ei voi määrätä henkilövalintoja



Evijärvellä syntynyt Päivi Anttikoski on tehnyt journalistista uraa niin MTV:ssä kuin Helsingin Sanomien päätoimittajanakin. Ella Kiviniemi

Valtioneuvoston viestintäjohtaja, evijärveläislähtöinen Päivi Anttikoski kertoi Suomen Kuvalehdessä, että hän olisi tällä hetkellä Aamulehden päätoimittaja mikäli olisi suostunut muuttamaan Tampereelle, lehden ilmestymispaikkakunnalle.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on toista mieltä. Tampereella oleva työasunto ja Helsingissä elävä muu perhe eivät torpanneet päätoimittajavalintaa.

Sana on sanaa vastassa.

Joulukuussa viestintäjohtajaksi valittu Anttikoski halusi nostaa asian julkisuuteen koska naisia on niin vähän media-alalla päällikkötasolla. Tapaus liittyy näin selkeästi viime aikoina esillä olleeseen kuuluisaan #metoo -kampanjaan.

Aihetta kommentoinut Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen viittaa tapauksessa sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslakiin. Työnantajalla on oikeus määritellä työtehtävät ja miten ne tehdään. Hän korostaa, että niin Suomen perustuslakiin kuin ihmisoikeuksien julistuksen 13. artiklaan on kirjattu jokaisen ihmisen oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa valtion sisällä.

Vapaassa demokratiassa ei lailla koskaan tule voida määritellä sitä, kuka mihinkin tehtävään on pätevin ja siihen valitaan. Kun tehtävät rahoitetaan verovaroin on tilanne toinen. Julkisten virkojen valintakriteereiksi voidaan määritellä tietyt tutkinnot ja kielitaito. Työkokemuksen arviointi on jo hankalampaa ja siinä tulkinta saa sijaa.

Kunnissa kritisoidaan usein julkisessa tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka asuvat ja maksavat veronsa muualle kuin työntekopaikkakunnalleen. Työnantaja voi toki esittää toiveensa paikkakuntaan sitoutumisesta mutta valinta- tai erottamisperusteeksi se ei tietenkään kelpaa.

Yksityisten yritysten valinnat ovat eri asia. Ei voi olla niin, että kolmas osapuoli tai laki määrittelisi kriteerit sille kuka työtehtävään valitaan. Yritys haluaa löytää tehtävään pätevimmän henkilön. Tältä voidaan edellyttää sitoutumista yrityksen arvoihin. Yhteisöllisyys korostuu nykypäivänä aikaisempaa enemmän. Siksi myös ainakin henkinen sitoutuminen yrityksen kotipaikkaan on tärkeä.

Yrityksen näkökulmasta ei ole yhdentekevää mitä se sijoituksellaan saa. Aamulehden päätoimittajan tehtävä ei ole Almalle vuoden eikä kahden sijoitus. Palkka on kova, jo kymmenen vuotta kestävä työsuhde maksaa yrityksille palkkakuluina useita miljoonia.

Tämäkin on yksi syy, miksi kunnianhimoinen yritysjohto haluaa tehdä valintansa harkiten ja paljon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja laajemmilla kriteereillä.

Siihen sillä on oikeus, eikä siinä ole mitään rikollista.

Kauko Palola