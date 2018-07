Toistasataa tietokonetta Ylivieskan kouluille



Jouni Junell, Pauli Takanen, Teemu Saarilampi ja Juha Järvi työskentelevät Ylivieskan kaupungintalon ict-hermokeskuksessa. Kun muut lomailevat, nämä ict-veljet ovat töissä. Juhani Rintakumpu

Juhani Rintakumpu

Heinäkuun helteillä Ylivieskan kaupungintalolla on hiljaista. Talon yhdessä nurkkauksessa on kuitenkin säpinää, sillä siellä operoi neljä ict-alan ammattilaista. Tietoyhteyksien pitää pelata, olipa lomakausi tai ei.

Nelikko muodostuu kolmesta eri organisaatiosta, mutta remontoidussa Ylivieskan kaupungintalossa on nyt yhteinen atk-keskus. Ict-asiantuntija Pauli Takanen on Ylivieskan kaupungin palkkalistoilla, it-tukihenkilö Teemu Saarilampi saa tilinsä alueelliselta Joki Ict Oy:ltä kuten myös ict-asiantuntija Juha Järvi. Jouni Junell on puolestaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ict-asiantuntija.

Kuluvana kesänä ict-ammattilaisilla on riittänyt Ylivieskassa toimintaa, sillä lomakautena on asennettu kouluille noin 100 tietokonelaitetta. Näistä 75 sijoittuu Jokirannan yläkoululle ja loput Rannan sekä Kiviojan kouluille.

– Koneiden viemiset ja asennukset ovat pistäneet hien välillä virtaamaan. Kuituyhteydet sijaitsivat Jokirannan käytöstä poistuvassa päärakennuksessa, ja niitä on nyt jouduttu hitsaamaan uusiksi. Lisäksi näitä toimijoita on asialla useampia, tarinoi Takanen.

Tietotekniikan ammattilaisilla on riittänyt kesäaikana väännettävää myös ohjelmistojen päivittämisissä. Lisäksi Rahkolan koulun parakkiluokkiin on pitänyt tehdä uudet verkot. Takanen vahvistaa, että koulujen alkuun mennessä kaikkien tietoyhteyksien pitäisi pelata.