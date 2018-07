Herkku-heinäkuu: Hurmaa kesävieraat viileillä juomilla – mikä tahansa kauden hedelmä, marja tai yrtti sopii makusiirapin pohjaksi

Alkoholittomien juomien kulutus on nousussa, mutta ranskalaiset vannovat juhliessaan kuohuviinien nimeen. Ei kuitenkaan tarvitse olla kuin kissanristiäiset, niin samppanja on pakollista. Bistrossa ystävien kesken tilataan helposti pullo samppanjaa.

8 Raparperi lainaa herkän kauniin värinsä spritzerille. Rosmariinin tuoksu maustaa juoman ja tekee siitä kesäpöydän kauneimman juoman. Vilja Pursiainen, Nina Karlsson Kylmäuutettua kahvia kannattaa tehdä kerralla isompi satsi, sillä se säilyy hyvin viikonkin jääkaapissa. Maku on aavistuksen makeampi kuin kuumana valmistetun kahvin maku. Nina Karlsson Vadelmashrub maistuu juhlavalta, sen kevyt happamuus tekee siitä täydellisen siemailtavaa. Nina Karlsson Horchata on yksi monesta Meksikossa juodusta agua frescasta, kylmästä, usein hedelmäpohjaisesta juomasta. Sen maku syntyy kanelista, mantelista ja riisistä. Vilja Pursiainen, Nina Karlsson Samppanjaan käytettäviä rypäleitä viljellään noin 35 000 hehtaarilla. Vuosittain ne tuottavat noin 270 miljoonaa samppanjapulloa maailmalle. Rypäleitä kerää noin 120 000 henkeä. Työ on rankkaa, ja pestit kestävät parisen viikkoa. Patrick Le Louarn Champange Jean Velutin nuori isäntä Benoit Velut tanssittaa käsin samppanjapulloja. Tämä on tärkeä vaihe. Pulloihin muodostunut sakka valutetaan joko käsin tai mekaanisesti kaulaosaan. Tanssitus käsin kestää noin kuusi viikkoa, mekaaninen viikon. Patrick Le Louarn Samppanjan valmistus on osittain raakaa työtä ja toisaalta pikkutarkkaa osaamista. Patrick Le Louarn Samppanjapulloa pidetään pohjasta kiinni ja kaadetaan tulppaanilaseihin. Patrick Le Louarn Previous Next

Alkoholittomien juomien kulutus on ollut nousussa jo pidempään ja huippukokitkin ovat heränneet trendiin. Esimerkiksi tanskalaisesta huippuravintola Nomasta on saanut jo pitkään alkoholittoman juomamenun, jossa on makuina muun muassa kurkkua, kuusenkerkkää ja suolaheinää.

Shrub on täydellinen vaihtoehto, kun kaipaat juhlan tuntua lasiisi ilman alkoholia. Omenaviinietikkapohjainen shrub antaa juomalle kevyen kirpeän maun, jota tekee mieli siemailla kauniista lasista kesäiltana. Etikkapohjaisia siirappijuomia on juotu jo vuosisatojen ajan, mutta viime vuosina niiden suosio on kasvanut, kun ruokamaailmassa on innostuttu happamista ja kirpeistä mauista.

Jääkahvi on kesäinen klassikko, joka maistuu kylmäuutettuna vieläkin paremmalta. Et tarvitse sen tekemiseen edes kahvinkeitintä. Valmistusmenetelmä muuttaa kahvin koostumuksen pehmeämmäksi, matalahappoisemmaksi ja hieman vatsaystävällisemmäksi. Mitä karkeammin jauhettua kahvia käytät, sitä kirkkaampaa kahvistasi saat.

Horchata on vuosisatoja vanha resepti. Alun perin sitä tehtiin ohrasta, latinaksi hordeata, mistä tulee juoman nimi. Tätä vaaleaa juomaa juodaan ainakin Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Meksikossa sitä tehdään useimmiten riisistä ja manteleista, mutta muualla käytetään myös esimerkiksi seesaminsiemeniä. Yhteistä kaikille on kevyt mausteisuus, joka useimmiten on peräisin kanelista ja neilikasta.

Makusiirappi antaa juomalle aitoa makua

Itsetehty makusiirappi on helppo keino valloittaa janoisat suut. Mauksi käy mikä tahansa kauden hedelmä tai marja ja yrtti. Lopputuloksena saat aitoa hedelmän makua ja loputtomasti makuvaihtoehtoja. Raparperi kannattaa säilöä talteen ennen kuin kausi loppuu. Ylijäänyt raparperimassa maistuu esimerkiksi jogurtin kanssa. Tässä siirappiohjeessa mukana on myös rosmariinia. Sen voimakas tuoksu muuttuu osaksi juoman makua.

Desilitra shrubia tai siirappia riittää noin kuuteen lasilliseen valmista juomaa, riippuen haluamastasi makeuden tasosta. Siirappi säilyy jääkaapissa useamman viikon.

Vadelma-shrub

noin 2 dl

1 dl omenaviinietikkaa

2 dl sokeria

2 dl tuoreita tai pakastevadelmia

Tarjoiluun:

kivennäisvettä

Kiehauta etikka, lisää sokeri ja vadelmat joukkoon. Anna kiehua miedolla lämmöllä 4–5 minuutin ajan, kunnes seos paksunee ja tummenee.

Anna jäähtyä. Siivilöi seoksesta siemenet pois ja kaada suppilon avulla lasipulloon. Säilytä shrub jääkaapissa.

Valmista juoma kaatamalla lasin pohjalle noin 3 rkl shrubia, muutama jääpala ja päälle kivennäisvettä. Sekoita kevyesti.

Kylmäuutettu kahvi vietnamilaisittain

Kahdelle

1 dl tummapaahtoista suodatinkahvia tai espressoa

4 dl kylmää vettä

1 dl kondensoitua maitoa

Laita kahvi ja kylmä vesi astiaan, sekoita kevyesti ja peitä kannella. Anna hautua 12–24 tuntia jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Siivilöi kahvinpurut lopuksi kahvinsuodattimen, harson tai siivilän avulla tarvittaessa pariin kertaan, niin kahviin ei jää puruja. Laita suodatettu kahvi jääkaappiin. Se säilyy ainakin viikon ajan.

Lisää lasin pohjalle 1–2 cm kondensoitua maitoa, muutama jääpala ja kaada lopuksi päälle kahvi. Kondensoitu maito tekee kahvista ihanan, jälkiruoan tasoisen herkun, mutta voit halutessasi jättää sen pois tai korvata esimerkiksi kookosmaidolla.

Raparperi-rosmariini-spritzer

Raparperisiirappi:

noin 3,5 dl

3 raparperinvartta

2 dl sokeria

2 dl vettä

Tarjoiluun:

kivennäisvettä

muutama rosmariininoksa

Huuhtele raparperinvarret, mutta älä kuori niitä. Raparperin punaisesta kuoresta siirappi saa kauniin, vaaleanpunaisen värin. Viipaloi paloiksi. Lisää kaikki ainekset kattilaan ja anna kiehua miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia, kunnes raparperi hajoaa. Nosta pois liedeltä ja anna jäähtyä.

Siivilöi raparperimassa pois siirapista tiheän siivilän avulla. Kaada siirappi suppilon avulla pulloon tai kannelliseen astiaan.

Tee juoma kaatamalla lasin pohjalle noin 3 rkl siirappia, muutama jääpala ja rosmariininoksa. Kaada päälle noin 1,5 dl kivennäisvettä.

Meksikolainen horchata

5 annosta

2,5 dl valkoisia puuro- tai basmatiriisijyviä

120 g kuorittuja manteleita

2 rkl kanelia

kanelitanko

½ tl jauhettua neilikkaa

1 rkl vaniljasokeria

1 litra kuumaa vettä

½ tölkkiä kondensoitua maitoa

Huuhtele keittämättömät riisinjyvät. Paahda mantelit kevyesti. Laita riisi ja mantelit kulhoon, lisää päälle kaneli, kanelitanko, neilikka, vaniljasokeri ja kuuma vesi. Anna seistä huoneenlämmössä peitettynä noin 12 tuntia.

Seuraavana päivänä laita seos tehosekoittimeen ja sekoita täydellä teholla parin minuutin ajan, kunnes seos muuttuu maitomaiseksi nesteeksi. Siivilöi ohuen harsokankaan tai tiheän siivilän läpi pariin kertaan. Laita seos uudestaan tehosekoittimeen. Lisää kondensoitu maito ja sekoita vielä noin minuutin ajan. Maista välillä. Jos seos tuntuu liian paksulta, lisää vettä. Säilytä jääkaapissa.

Tarjoile valmis juoma runsaiden jäiden kera.

Drinkki mangosta ja seljankukasta

mangososetta

jäitä

seljankukkamehua

maustettua kivennäisvettä

tuoretta minttua, appelsiini, pari mansikkaa

Laita lasin pohjalle mangososetta, täytä lasi jäillä. Täytä puolet lasista seljankukkamehulla ja puolet maustetulla kivennäisvedellä. Sekoita. Lisää reilu tukko minttua, pari siivua appelsiinia sekä mansikkaa.

Ranskassa ei juhlita ilman samppanjaa

Ranskassa valmistetaan lukuisia laadukkaita, alkuperäluokitettuja kuohuviinejä. Niitä nautitaan piipahdettaessa naapurissa, grillin ympärillä tai piknikillä.

Periranskalainen aperitiivi, Kir, jossa lasin pohjalle lorautetaan mustaherukkalikööriä ja päälle kaadetaan valkoviiniä, nautitaan usein samppanjaversiona. Se on naisten suosikki, Kir Royal. Ranskalaisille samppanja ei ole elitististä, se on tapa tehdä arjesta juhla.

Samppanjaviljelmät alkavat noin sadan kilometrin päässä Pariisista. Pääkaupunkilaisten syksyn rituaaleihin kuuluu käynti pienellä samppanjatilalla. Laatikoita hankitaan useampi joulun ja uudenvuoden juhlintaan. Samppanja käy aperitiivina ja vaikka ankanmaksan tai jälkiruuan kaverina. Varsinkin loppuvuoden juhlissa samppanjalla vedetään läpi koko ateria.

Taittinger on yksi suurista samppanjantuottajista. Sen vuotuinen myynti on noin 6 miljoonaa pulloa, joista valtaosa menee vientiin. Yritys on erilainen, sillä päinvastoin kuin suuret kilpailijat, Taittinger on perheyritys.

Tietysti olemme omaleimaisia, koska päätökset tehdään perheen kesken. Voimme valmistaa erilaisia, voimakasluonteisia samppanjoita, kertoo Vitalie Taittinger, 37, Reimsin pääkonttorissa.

Perussamppanjamme kypsyy vähintään kolme vuotta säädöksissä määrätyn 15 kuukauden sijasta. Tuotannostamme merkittävä osa on hyvin persoonallisia vuosikertasamppanjoita. Päätimme, että käytämme rahat markkinointikampanjan sijaan luonnonmukaisen viljelyn kehittämiseen. Olemme vähentäneet huomattavasti torjunta-aineiden käyttöä. Emme kuormita luontoa, ja nostamme samppanjoittemme laatua. Tällaisia päätöksiä voimme tehdä, koska takanamme ei ole osinkoa vaativia osakkaita, tähdentää madame Taittinger.

Luolasto toimi sotilassairaalana, nyt siellä lepää miljoonia samppanjapulloja

Taittingerin kellarit kulkevat yli 2000 vuoden ikäisten kalkkikivikaivosten ja 1200-luvun Saint-Nicaise-luostarin perustusten keskellä. Täällä lepää lappeellaan vähintään kymmenen vuoden ajan 2 miljoonaa pulloa talon huippuvuosikertasamppanjaa.

Jo ennen ajanlaskumme alkua Remes-kelttiheimo louhi kalkkikiveä maan uumenista. Rooman keisarikunnan aikana orjat raatoivat täällä. Ensimmäisessä maailmansodassa kellarit toimivat sotilassairaalana. Seinillä on lukematon määrä haavoittuneiden koskettavia kirjoituksia.

Samppanjan pääkaupungeissa Reimsissä ja Epernayssa on lukemattomia tuottajia, joiden kellareihin pääsee tutustumaan. Välimatkaa kaupungeilla on 30 kilometriä, ja maisema on silmänkantamatonta viininviljelmää.

Champagne Jean Velut on yksi monista alueen pientuottajista.

Montgeux'n kylä on kuulunut samppanjanviljelyalueeseen vuodesta 1927 lähtien. Kuitenkin tuotanto alkoi todenteolla 1940-luvulla. Meillä on 7,5 hehtaaria, mikä on samppanjatilaksi jo merkittävä, kertoo Benoit Velut, 30, perhetilan kellarissa.

Viljelysmaan hinta noussut roimasti

Hänen maanviljelijäisoisänsä osti aikoinaan maata lähes ilmaiseksi.

Nykyään hehtaari samppanjanviljelymaata maksaa noin miljoona euroa, Velut kauhistelee.

Champagne Jean Velut valmistaa pääasiallisesti blanc de blanc -samppanjoita, joihin käytetään pelkästään valkoisia rypäleitä.

Me pientuottajat voimme suorittaa ensimmäisen käymisen hyvin valikoidusti vaikka palsta kerrallaan. Näin saamme lukemattomia eri tyyppisiä ”alkuviinejä”, jotka yhdistelemme makujemme mukaan ennen toista käymistä. Toimintatapa takaa persoonallisia juomia.

Vuosittain Jean Velutin tuottamista noin 30 000 pullosta 60 prosenttia menee vientiin, lähinnä Yhdysvaltoihin, Japaniin, Italiaan ja Tanskaan.

Usein kuulee puhuttavan hyvistä ja huonoista samppanjoista. Minä en sanoisi noin. Määräykset ja niiden valvonta takaavat peruslaadun. Sitten koko prosessin aikana voidaan ammattitaidolla, pikkutarkkuudella ja pidentämällä vaikka toisen käymisen jälkeistä lepoaikaa antaa samppanjalle uusia, erilaisia vivahteita. Samppanja on aina samppanjaa. Jokainen valitsee samppanjan makunsa mukaan, Velut toteaa painokkaasti.

Samppanjan tekotapa ja paikka ovat tarkasti säädeltyjä

Samppanjaa saa valmistaa ainoastaan määrätyllä maantieteellisellä alueella tarkasti säädetyin menetelmin.

Samppanjaan saa käyttää seitsemää rypälelajiketta. Chardonnay, Pinot noir ja Pinot meunier kattavat 99 prosenttia samppanjoista. Arbanne, Petit méslier, Pinot gris ja Pinot blanc ovat marginaalisia.

Rypäleet puristetaan ja mehu käytetään. Lisäksi voidaan suorittaa malolaktinen käyminen.

Käyneet perusviinit yhdistellään. Ne voivat olla eri palstoilta kerätyistä rypäleistä tai edellisten vuosien tuotantoa.

Tuleva samppanja pullotetaan, siihen lisätään hiivoja, sokeria ja suljetaan. Tämä toinen käyminen muodostaa hiilihapon. Käymisen päätyttyä samppanjan on kypsyttävä vähintään 15 kuukautta.

Pullot ”tanssitetaan”, jolloin sakka valuu pullon kaulaosaan. Sakka jäädytetään, korkki poistetaan ja paine lennättää jäätyneen sakan.

Pulloihin lisätään hiven sokeroitua viiniä. Sokerin määrästä riippuu, onko samppanja brut, sec tai demi sec. Jos sokeria ei lisätä lainkaan, samppanja on brut intégral tai extra brut.

Korkki päälle, etiketti kylkeen ja sitten vielä lepoa ennen samppanjan toimittamista maailmalle.

