Herkku-heinäkuu: Näyttävät tai herkät leipäkakut sopivat hyvin juhlapöytään tai illanistujaisiin – katso myös vinkit kesäjuhlien kattaukseen

Tuulia Viitanen, Riikka Happonen

Voileipäkakku on armollinen tarjottava. Voit valmistaa kakun jo edellisenä päivänä ja jättää ainoastaan koristelun juhlapäivään. Jos täyte­tahnoja jää yli, taiot niistä nopeasti vaikka pieniä leipäsiä esimerkiksi gluteiinittomaan ruokavalioon sopivaksi.

Voileipäkakku paranee levätessään, kun kostutat sen hyvin. Kostutukseen voit käyttää oman makusi mukaan esimerkiksi maitoa, kasvislientä tai sitruunavettä.

Kakkujen koristelussa vain mielikuvitus on rajana. Hyödynnä villiyrttejä, tavallisia yrttejä ja kakun täytteitä.

Helppo kylmäsavulohikakku

Kahdeksalle

12 paahtoleipäviipaletta

1dl rasvatonta maitoa

Täyte:

225 g kylmäsavustettua lohta

200 g basilikatuorejuustoa

100 g valkosipulituorejuustoa

1/2 dl hienonnettua tilliä

1/2 dl hienonnettua ruohosipulia

3 rkl sitruunamehua

1 tl sitruunapippuria

Kuorrute ja koristelu:

100 g maustamatonta tuorejuustoa

herneenversoja tai basilikaa

puolitettuja retiisejä, tankoparsaa

Pilko veitsellä lohisiivut pieniksi paloiksi. Sekoita tuorejuustot, tilli, ruohosipuli, sitruunamehu ja sitruunapippuri keskenään kulhossa ja lisää seokseen lohipalat.

Valele paahtoleipäviipaleet maidolla. Lado kolme viipaletta vadille vierekkäin. Levitä lohi­seosta niiden päälle. Tee näin neljä kerrosta niin, että ylin kerros on leipää. Laita kelmu kakun päälle, ja anna sen vetäytyä jääkaapissa vähintään pari tuntia. Halutessaan kakun päälle voi laittaa painon.

Kun kakku on vetäytynyt, kuorruta se tuorejuustolla ja koristele yrteillä ja retiisinpuolikkailla sekä tankoparsan palasilla. Jos parsa on kovin paksua, voit halkaista sen veitsellä sirommaksi.

Rukiinen porokakku

Kahdeksalle

25 viipaletta tummaa vuokaleipää, esim. limppua

1 dl rasvatonta maitoa

Porotäyte:

150 g kylmäsavuporoleikettä

10 cm pätkä purjoa

1/2 dl ruohosipulia

3 tl piparjuuritahnaa

100 g chilituorejuustoa

100 g maustamatonta tuorejuustoa

2 rkl creme fraichea

Suolakurkkutäyte:

puolikas suippopaprika

1 1/2 dl kurkkusalaattia

200 g ruohosipulituorejuustoa

ripaus mustapippuria

Koristelu:

100 g maustamatonta tuorejuustoa

ruohosipulia

basilikaa

muutama siivu kylmäsavuporoa

Pilko poroleikkeet ja purjo pieneksi. Sekoita kaikki ainekset keskenään kulhossa.

Tee suolakurkkutäyte. Pilko suippopaprika pieniksi kuutioiksi ja sekoita muut ainekset paprikakuutioiden joukkoon.

Kostuta leipäviipaleet maidolla. Lado viisi viipaletta neliön muotoon (kolme pystyyn ja kaksi vaakaan). Levitä ensimmäisen kerroksen päälle porotahnaa. Lado toinen kerros leipiä ja kostuta. Levitä päälle suolakurkkutäytettä. Tee vielä molemmilla täytteillä yhdet kerrokset ja laita viisi leipää päälle kanneksi. Laita kakku viileään vetäytymään.

Levitä valmiin kakun päälle tuorejuustoa. Asettele ruohosipuli kuin kukkien varsiksi, ja tee porosta pienet ruusukkeet kukiksi. Basilikasta saat ruohosipulivarsille lehdet.

Värikäs vegaanikakku

12 hengelle

8 paahtoleipäviipaletta

8 viipaletta tummaa limppua

1 dl vedellä laimennettua sitruuna­mehua

Punajuuritahna:

2 isoa punajuurta

1 rkl öljyä

1 tlk kikherneitä

3 ryöpättyä valkosipulin kynttä

3 rkl tahinia

2 rkl sitruunamehua

1/2 dl oliiviöljyä

1/2 dl vettä

suolaa

mustapippuria

Paahda punajuuret 220-asteisessa uunissa kypsiksi. Ryöppää valkosipulin kynnet pikaisesti kiehuvalla vedellä, jottei niistä tule kitkerää makua. Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimeen ja aja sileäksi tahnaksi. Tahnaa tulee reilusti, joten lopun voit käyttää koristeluun tai esimerkiksi gluteenittomien leipien täytteeksi.

Avokadotahna:

2 kypsää avokadoa

1/2 punainen chili

2 tomaattia

1/2 punasipuli

3 rkl limemehua

1/2 valkosipulin kynsi

1 dl korianterin lehtiä

suolaa

mustapippuria

Poista avokadoista kivet. Pilko chili pieniksi paloiksi. Aja kaikki ainekset sekaisin sauvasekoittimella tai murskaa ne isossa morttelissa tasaiseksi tahnaksi.

Koristeluun:

150 g vegaanista tuorejuustoa

avokadoa viipaleina

jääsalaattia

Aloita latomalla neljä palaa leipää vierekkäin ja kostuta ne sitruunamehulla. Laita ensimmäiseen kerroksen täytteeksi punajuuritahnaa. Lado sitten päälle tummaa leipää kerros ja kostuta. Levitä sen päälle avokadotahnaa ja lado päälle paahtoleivät ja punajuuritahna. Viimeiseksi tee vuokaleipäkerros ja levitä sen päälle vegaaninen tuorejuusto.

Laita vetäytymään.

Koristele avokadon viipaleilla ja salaatinlehdillä. Halutessasi voit tehdä punajuuritahnasta päällysteen.

Kana-ceasarkakku

12 hengelle

15 paahtoleipäviipaletta

1 dl vedellä laimennettua sitruuna­mehua

400 g broilerin rintafilettä

40 g kapriksia

3 dl jääsalaattia

1 dl majoneesia

2 dl paksua caesarsalaattikastiketta

3 dl parmesanlastuja

mustapippuria

suolaa

Koristeluun:

200 g maustamatonta tuorejuustoa

ruokalusikallinen sitruunamehua

2 dl parmesaaniraastetta

syötäviä kukkia, esim. orvokkeja

herneenversoja

Paista kanafileet ja anna jäähtyä. Leikkaa palat pieniksi suupaloiksi. Pilko kaprikset pieniksi paloiksi, samoin jääsalaatti. Sekoita kaikki ainekset keskenään ja maista. Mausta tarvittaessa suolalla ja mustapippurilla.

Pingota leivinpaperi irtopohjavuokaan. Levitä päälle paahtoleipiä, ja kostuta leipäpalat sitruunamehulla. Levitä kanatahnaa leipäviipaleiden päälle. Tee vielä toinen kerros ja laita kakku kylmään vetäytymään. Voit laittaa kakun päälle pienen painon halutessasi, jotta se vetäytyy paremmin.

Vatkaa tuorejuusto sitruunamehun kanssa ja levitä kakun päälle. Raasta päälle parmesaania ja koristele syötävillä kukilla ja herneenversoilla.

Persoonallinen kattaus kutsuu juhlimaan

Keskellä ruokapöytää komeilee kirkkaansininen työkalupakki, joka on vedetty osittain auki. Pakkiin on aseteltu kiviä sekä rullalle kääräistyjä lautasliinoja, joista yhden keskeltä kohoaa komea valkoinen pioni.

Olemme Hämeenlinnan Raatihuoneen kellarissa, jonne Rotisseurs-kokki Pirjo Päivärinta on koonnut Lännen Median pyynnöstä näytille muutaman kattausidean kevään ja kesän juhliin. Hänen mukaansa työkalupakki sopii mainiosti katseenvangitsijaksi vaikkapa rakennusmestariksi tai autonasentajaksi valmistuvan nuoren tai pyöreitä vuosia juhlivan harrastajanikkarin juhlapöytään.

Päivärinta kehottaa miettimään rohkeasti juhlan aihetta sekä juhlittavan päivänsankarin persoonaa.

On tärkeää, että pöytä on juhlakalun näköinen. Jos kyseessä on maatalouslomittaja, pöydässä voivat olla vaikkapa saappaat, joihin on aseteltu kukkasia. Tietotekniikkapuolen ihmiselle olen joskus tilannut suklaisia hiiriä, jotka olen asetellut juoksemaan tietokoneen ympärille ja päälle.

Vehreä luonto koristaa juhlapöydän näyttävästi

Keväällä ja kesällä on mukavaa tuoda luonnon vihreys sisälle juhlapöytään. Esimerkiksi koivupölkyistä, hiirenkorvilla olevista koivunoksista ja puukorista saa näyttävän keväisen luontoasetelman.

Päivärinnan esimerkkikattauksessa vihreä juoma on kaadettu rennosti erikokoisiin ja -muotoisiin lasipulloihin ja kuohuviinilaseista on leikattu jalka poikki.

–Tässä voi hyödyntää mitä tahansa kotoa löytyviä mehu-, limsa- tai viinipulloja. Laseiksi käyvät kertakäyttölasit, joista vain jättää jalkaosan asentamatta. Ne voi laittaa pystyyn vaikka sammalella tai hiekalla täytettyyn astiaan. Reikätiilikin on tosi hyvä: yksi tiili maksaa vajaan euron, ja siihen saa monta kivasti pystyyn.

Jalattomissa alkumaljoissa on sekin hyvä puoli, että ne eivät jää pitkin asuntoa lojumaan, vaan ne täytyy käytön jälkeen kerätä niille varattuun astiaan.

Päivärinta vinkkaa, että koristepölkkyjen lisäksi koivusta tai kuusesta voi sahata kiekkoja lautasiksi.

Tietysti luonnon materiaaleja käytettäessä pitää aina muistaa puhdistaa ne hyvin ennen käyttöä, hän muistuttaa.

Riko kaavoja – myös kattauksessa

Alkumalja tarjoillaan perinteisesti jalkalaseista. Sen voi kuitenkin tarjota ihan yhtä hyvin myös tavallisista matalista laseista – tai vaikka desilitramitoista, kuten Päivärinnan kolmannessa kattausesimerkissä.

Jos juhlitaan kokkiopiskelijan valmistujaisia, boolin tai mehun voi tarjota kattilasta, josta se nostetaan desimittoihin. Pöydän keskellä voi olla vaikka kokkihattu. Laitoin tähän koristeeksi vispilöitä ja muita kokin työvälineitä sekä minttua, jonka lehtiä vieraat voivat noukkia booliinsa makua antamaan.

Päivärinta kehottaakin käyttämään kattauksissa kauniita, tuoksuvia ja syötäviä yrttejä. Illallispöydässäkään ei tarvita välttämättä näyttävää kukkamaljakkoa. Kukan voi laittaa vaikka servietin väliin.

Tämän kevään trendi sekä maailmalla että Suomessa on ihanasti tuoksuva eukalyptus, jota saa kukkakaupoista. Oksat pärjäävät pitkään ilman vettä, joten niitä voi heitellä suoraan pöydälle. Omalta pihalta voi vastaavasti käyttää kurttulehtiruusun, tuijan, mahonian tai marja-aronian oksia.

Juomavesikannuun voi laittaa puolestaan vaikka orvokin, sireenin tai omenan kukkia, tai mitä vain luonnosta löytää, kunhan muistaa tarkistaa, että ne ovat syötäviä.

Päivärinta suosii kattauksissaan taide-esineitä, kiviä, käpyjä ja erilaisia siemenkotia.

Jos on kyse vaikka rakennusmestarista, pöydän keskellä voi olla harjaterästä ja muutama tiili. Puna-musta kattaus sopii puolestaan rokkarille tai goottihenkiselle. Silloin punaisen juomalasin sisälle voi laittaa vaikka mustia turkinpippureita.

Kottikärryt, vesikelkka tai vanha vaaka voivat auttaa tarjoilun kattamisessa

Usein kotona harmitellaan, ettei tarjoilua varten ole tarpeeksi pöytiä. Päivärinta kehottaa katsomaan kodin irtaimistoa luovalla silmällä.

Olen käyttänyt noutopöytänä vanhaa sivusta vedettävää sänkyä tai vesikelkkaa, kottikärryä ja vanhaa vaakaa. Pienen noutopöydän päähän voi hyvin laittaa pari tuolia, joille nostaa lautaset ja ruokailuvälineet. Lasit voivat olla sinkkiämpäreissä. Vaihtoehtoja on paljon.

Eikä kaiken tarvitse suinkaan olla samassa paikassa, vaan kahvit voi kattaa esimerkiksi piirongille ja suolaiset pöytään.

Yksissä juhlissa booli oli auton takakontissa, viinit kylpyammeessa ja lasit lavuaarissa. Pihasaunaan ja leikkimökkiinkin voi viedä jonkin jutun. Vieraat eivät katso sitä pahalla, vaan oikeastaan muistavat juhlat paljon paremmin. Mielikuvitus peliin vaan! Päivärinta sanoo,

Hän rohkaisee ihmisiä myös käyttämään vuokra-astiastojen sijaan omia, ihania astioitaan, vaikka ne eivät olisikaan kaikki samaa sarjaa.

Kattauksessa on aivan ihanaa yhdistellä erilaisia juttuja, kunhan niissä on jokin punainen lanka, oli se sitten vaikka väri tai muoto. Silloin kokonaisuudesta ei tule liian sekava, Päivärinta vakuuttaa.

Video: Näin taittelet kangasservetistä viuhkan.

Kevään juhlien katseenvangitsijat maistuvat – näillä huippukokin suunnittelemilla suolaisilla herkuilla yllätät vieraasi takuuvarmasti

Vanajanlinnan keittiömestari Mika Jokela kehitti Lännen Median lehtien lukijoille kolme näyttävää ja uudenlaista suolaista herkkua kesän juhliin. Kaikki muffinssien, leipäkakkujen ja pannacottan elementit voidaan valmistaa etukäteen.

Juhlapäivälle jää ainoastaan niiden kokoaminen ja koristelu näyttäviksi kokonaisuuksiksi. Ohjeet ovat kahdeksalle hengelle, joten sovita ainesten määrä juhliesi vierasmäärään.

Avokado-parsavoileipäkakku

paketti täysviljavuokaleipää

3 dl kasvislientä

2 punttia vihreää parsaa

1 limen mehu

5 dl tuorejuustoa

4 avokadoa

2 dl pistaasipähkinää muruna

½ tl suolaa

½ tl valkopippuria

fenkolia, yrttejä ja retiisiä

Leikkaa vuokaleivästä kahdeksan samankokoista pyöreää siivua ja kostuta ne kasvisliemellä.

Valmista täyte kuorimalla puolet parsoista ja leikkaamalla tangot 2 mm paksuisiksi viipaleiksi. Mausta suolalla ja 2 ruokalusikallisella limemehua.

Lisää joukkoon 2 dl tuorejuustoa.

Sekoita aineet keskenään ja jätä makuuntumaan.

Valmista avokadopäällinen ajamalla kuoritut avokadot, 3 dl tuorejuustoa ja 2 rkl limemehua tehosekoittimessa tasaiseksi massaksi. Mausta suolalla ja valkopippurilla.

Kokoa voileipäkakut laittamalla täytettä neljän vuokaleipäsiivun väliin. Levitä avokadotahna kakkujen päälle.

Koristele kakut höyrytetyillä pistaasimuruilla, parsapaloilla, fenkolisiivuilla, retiisillä ja yrteillä.

Vuohenjuusto-pannacotta

3 liivatelehteä

250 g Waldemar-kuttucheddaria

2 dl maitoa

4 dl kermaa

ripaus suolaa

Liota liivatelehdet kylmässä vedessä ja paloittele juusto kuutioiksi. Laita maito ja kerma kattilaan ja lisää juustokuutiot.

Lämmitä seosta hiljalleen niin, että juusto sulaa kokonaan ja lisää joukkoon liotetut liivatteet. Mausta suolalla.

Siivilöi massa ja kaada tarjoiluvuokaan.

Hyydytä jääkaapissa yön yli.

Romescokastike

2 punaista paprikaa

1 dl kuorittuja mantelia

2 tomaattia

1 siivu leipää

3 valkosipulinkynttä

1 dl oliiviöljyä

1 rkl savupaprikatahnaa

2 rkl punaviinietikkaa

suolaa, sokeria ja mustapippuria

Paahda paprikat ja mantelit 180-asteisessa uunissa. Ota mantelit pois, kun ne ovat kullanruskeita. Paprikat saavat paahtua kunnolla pehmeiksi. Laita kastikkeen kaikki aineet tehosekoittimeen ja aja tasaiseksi massaksi.

Koristeet

paketti ilmakuivattua kinkkua

2 paprikaa

1 dl pinjansiemeniä

valmista romescokastiketta

pieni puntti timjamia

laadukasta oliiviöljyä

Erottele kinkkusiivut toisistaan, laita niiden väliin talouspaperia ja lämmitä puoli minuuttia mikrossa. Säilytä huoneenlämmössä koristeluun saakka. Grillaa tai paahda paprikat uunissa ja leikkaa paloiksi.

Paahda pinjansiemeniä hetki pannulla.

Aseta kuivat kinkkusiivut pannacotan päälle pystysuoraan tökkäämällä. Nostele viereen paprikapaloja. Pursota romescokastiketta pursotinpussin avulla sinne tänne pieniksi tötteröiksi. Ripottele pinnalle paahdettuja pinjansiemeniä ja timjaminoksia. Viimeistele lorauksella oliiviöljyä.

Lohi-perunamuffinssi

½ l perunasosetta

2 dl parmesaaniraastetta

200 g kylmäsavulohisiivuja

2 kananmunaa

½ tl suolaa

½ tl valkopippuria

Valmista perunasose, raasta parmesaani ja leikkaa lohi pieniksi siivuiksi. Sekoita kaikki aineet keskenään ja aseta massa voideltuun muffinssivuokaan. Paista noin 10 minuuttia 180-asteisessa uunissa.

Tillivaahto

4 dl smetanaa

60 g tilliä

ripaus suolaa ja valkopippuria

purkki lohen mätiä

Sekoita smetana ja tilli tehosekoittimessa tasaiseksi. Mausta suolalla ja valkopippurilla. Laita lusikallinen vaahtoa muffinssien

päälle. Koristele annos lohenmädillä ja tillillä.

