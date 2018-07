Östmanin eduskuntakolumni 22.7: Puhdas ruoka ei ole itsestäänselvyys



Peter Östman

Julkisuudessa kuulee usein sanottavan, että maataloustuet ovat tarpeettomia. Asia ei ole niin yksinkertainen. Olemme tottuneet sujuvaan ruuantuotantoon, mutta sen eteen on tehty vuosikymmenien ajan tietoisia panostuksia. Puhdas ruoka ja katkeamaton ruokaketju eivät ole itsestäänselvyys.

Maatalouden tuotantokustannukset ovat Suomessa selvästi suuremmat kuin markkinoilta saadut tuotot. Puheilla kansallisten tukien leikkaamisesta, samaan aikaan kun joudutaan varautumaan EU-tukitasojen alentumiseen seuraavalla kehyskaudella, saadaan kyllä tehokkaasti romutettua maatalousyrittäjien usko tulevaisuuteen. Näin poikkeuksellisilla sääoloilla kotimaisen maatalouden ahdinko syvenee ilman maataloustukien leikkauksiakin.

Kun mittariksi otetaan tuotantomäärät, olemme tällä hetkellä keskimäärin omavaraisia. Kun katsoo koko tuotantoprosessia, tilanne on epäsuotuisampi. Tuotanto nojaa esim. tuontirehuun sekä ulkopuolelta tuotuun sähköön ja polttoaineisiin. Omavaraisuutta ja siten huoltovarmuutta ei siis voi pitää itsestään selvänä.

Meidän on tehtävä tietoinen valinta. Joko panostamme omaan ruuantuotantoomme, tai olemme muiden varassa. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan dramaattisesti maatalouden oloihin, mikäli nykytrendi jatkuu. Väestö kasvaa, kun samanaikaisesti viljelyolot heikentyvät kuivuuden myötä. Tällä on suora korrelaatio meidän ruuan saantiimme.

Nykytilaan ei saa tyytyä, vaan omavaraisuutta tulee kasvattaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Nykyteknologia voi avittaa esimerkiksi mahdollistamalla tehokkaamman veden käytön. Satsaamalla energian osalta omavaraisuuteen, voimme parhaimmillaan olla torjumassa myös ilmastonmuutosta. Lisäksi kotimainen ruoka on ekologisesti kestävä vaihtoehto.

EU-komission laskelmien mukaan suomalainen maanviljelijä joutuu käyttämään 1,32 euroa rahaa jokaista markkinoilta tienaamaansa euroa kohti. EU-maiden keskiarvo on 91 senttiä. Pohjois-Euroopan maista halvimmalla ruokaa tuotetaan Puolassa, jossa markkinoilta saa euron 89 sentillä.

Komissio on esittänyt tukiin mittavia leikkauksia. Ei ole oikein, että ne tapahtuvat suomalaisten ruuantuotannon kustannuksella. On elintärkeää pitää kiinni omavaraisuudesta ja siitä, että viljelijät pärjäävät ja ansaitsevat elantonsa – etenkin tilanteessa, jossa poikkeukselliset sääolosuhteet ja pakotteet ovat koetelleet jo kyllin. Huoltovarmuutemme taso on aivan kriittinen, jos kriisi yllättäisi meidät kulman takaa. Se on pidettävä mielessä.

Tavoite on, että Suomessa pellot säilyvät viljeltyinä ja alkutuottajat myös saavat työstään ansaitsemansa palkan. Mikäli näin ei ole, yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu toiminnastaan, eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa. Lakkautettuja tiloja ja alas ajettua elintarviketuotantoa ei hetkessä nosteta jaloilleen. On varottava tuudittautumasta sen varaan, että saamme hankittua kohtuuhintaisia elintarvikkeita ulkomailta kaikissa tilanteissa. Puhdas ruoka ja katkeamaton ruokaketju eivät ole itsestäänselvyys. Siksi Suomen huoltovarmuudesta on pidettävä huolta!

Kirjoittaja on luotolainen kansanedustaja (kd.)